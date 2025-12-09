Після ухвалення бюджету на 2026 рік у суспільстві почалися обговорення можливого підвищення зарплатні народних депутатів.

Яка зарплата депутата Верховної Ради у 2025 році та на скільки вона збільшиться наступного року, читайте в нашому матеріалі.

Яка зарплата народного депутата України

Скільки заробляють депутати в Україні, залежить від посадового окладу. Посадовий оклад формується з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Що стосується 2025 року, то прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 грн. Наступного року цей показник збільшиться та становитиме 3 328 грн.

Згідно із законодавством, для розрахунку посадового окладу застосовують спеціальний коефіцієнт, який залежить від посади народного депутата.

Наприклад:

голова Верховної Ради отримує 12 прожиткових мінімумів;

перший заступник голови – 11,5;

голова комітету – 10,5;

член комітету – 10 прожиткових мінімумів.



Тобто зарплата депутата, а саме члена комітету у 2025 році становить 30 280 грн. А вже у 2026 році зросте до 33 280 грн через підвищення прожиткового мінімуму.

Але це ще не все, адже, скільки заробляє народний депутат України, залежить від надбавок та доплат. До прикладу, вони передбачені в разі, якщо народний обранець має науковий ступінь, почесні звання, вислугу років або певні професійні досягнення.

Щодо надбавок і компенсацій, то у 2025 році народний депутат, який має ступінь кандидата наук, додатково отримує 15% від окладу і це ще 4 542 грн. Якщо ж він має ступінь доктора наук, то надбавка становить 25%. Якщо депутат має почесне звання “заслужений”, до основного окладу додають ще 20%, тобто близько 6 056 грн.

Відповідно до фінального висновку Бюджетного комітету щодо державного бюджету на 2026 рік, опублікованого на сайті комітету з питань бюджету, у 2026 році народним депутатам України відшкодовуватимуться витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, у розмірі трьох місячних заробітних плат, які не підлягають оподаткуванню. Цей пункт викликав чимало обговорень, адже на підвищення зарплатні військовим у бюджеті коштів не передбачено, а для компенсацій депутатам гроші є.

Яка зарплата депутата Верховної Ради у 2025 році

Крім того, депутати мають право на компенсації, пов’язані з виконанням службових обов’язків. Наприклад, щомісяця народний депутат отримує 7 500 грн на проїзд. Ба більше, депутати, які не мають житла в Києві, отримують компенсацію на оренду. У 2025 році вона становить близько 20 тис. грн на місяць.

Також кожному депутату надається окрема сума на оплату праці помічників. У 2025 році на ці потреби народний обранець отримує 132 624 грн на місяць.

Окрім зарплати, депутати Верховної Ради мають право на пільги та додаткові виплати. Зарплата народного депутата визначається згідно із законом України, і встановлює її Верховна Рада шляхом ухвалення відповідної постанови.

Законом також передбачено, що народний депутат не може поєднувати свою роботу з іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, окрім викладацької, наукової та творчої.

Нарахування зарплати народним депутатам здійснюють на підставі табеля обліку робочого часу. Після того, як документ підписують керівник секретаріату, секретар та голова профільного парламентського комітету, його передають до бухгалтерії.

Для депутатів, які не входять до складу жодного комітету, облік їхнього робочого часу веде підрозділ Апарату Верховної Ради, відповідальний за організацію пленарних засідань.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року частина депутатів перестала відвідувати засідання парламенту. Через це Комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради у квітні 2022 року, спираючись на закон Про статус народного депутата України та умови воєнного стану, запропонував тимчасово припинити виплату низки компенсацій.

Ідеться про відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, оплату проїзду, оренди житла або готельних номерів для тих депутатів, які протягом місяця без поважних причин не відвідали жодного пленарного засідання або засідання комітету. Такі ж обмеження застосували і до депутатів, що виїхали з України та досі перебувають за кордоном.

Із травня 2022 року зарплату та супутні виплати також не нараховують тим народним депутатам, які без поважних причин залишаються за межами України.

