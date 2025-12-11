Виховання дітей з інвалідністю – завжди великий виклик для родини. Це потребує не лише часу та сил, а й спеціальних знань, ресурсів та уваги до особливих потреб дитини.

Держава має підтримувати таких батьків, забезпечувати дітей необхідними послугами та допомогою, щоб полегшити щоденні труднощі та створити умови для повноцінного розвитку. Саме на це спрямовані нові зміни в законодавстві, які запрацюють вже з наступного року.

Чи підвищать виплати на дитину з інвалідністю у 2026 році, читайте в матеріалі.

Підвищення виплат для дітей з інвалідністю 2026: що відомо

В Україні запроваджують нову державну фінансову підтримку для батьків немовлят. Йдеться про виплати на догляд за дитиною, а для сімей, де дитина має інвалідність, передбачено підвищену допомогу – 10,5 тис. грн, що передбачено відповідно до законопроєкту №13532, який вже підписав президент.

Отже батьки зможуть оформити такі виплати:

До 1 року дитини – 7 тис. грн на місяць.

До року, якщо дитина має інвалідність – 10,5 тис. грн щомісяця.

Якщо родина вже отримує встановлену державою допомогу у розмірі 860 грн, ці гроші будуть нараховуватись додатково, за умови що станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповниться один рік.

Усі нові правила набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Які виплати діятимуть з 2026 року

Нині в Україні люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю (І–ІІІ груп) мають право на державну соціальну допомогу.

Через зростання прожиткового мінімуму, відповідно до Державного бюджету, виплати для осіб з інвалідністю зростуть.

Крім цього, держава виплачує надбавку на догляд, а от її можуть отримати як особи з інвалідністю з дитинства І групи, так і одинокі батьки, які виховують дитину з інвалідністю. Доплата призначається незалежно від того, чи працює людина, навчається або проходить службу.

Виплати на дитину з інвалідністю 2026 до 18 років на догляд:

Для осіб з інвалідністю І групи (підгрупа А) – 200% прожиткового мінімуму.

Для підгрупи Б – 100%.

Виплати на дитину з інвалідністю підгрупи А 2026 – також 200% мінімуму.

Виплати на дітей з інвалідністю 2026: нові законодавчі ініціативи

Ба більше, в Україні пропонують змінити підхід до допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства. Мета не просто підвищити виплати, а створити комплексну систему підтримки родини, яка включатиме фінансову допомогу, спеціалізовані послуги, цифрові рішення та реальну увагу до потреб.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з податків та фінансів Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі. 11 грудня парламентський Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував підтримати цей законопроєкт у першому читанні.

Йдеться про комплексну підтримку родин, де є діти або дорослі з інвалідністю, що включає не лише фінансову складову, а й різні послуги та цифрові сервіси.

Основні положення:

Виплати більше не будуть прив’язані до прожиткового мінімуму, а розраховуватимуться від мінімальної зарплати . Тож діти з інвалідністю зможуть отримувати 100% мінімальної зарплати. Також виплати призначатимуть для осіб з інвалідністю з дитинства у таких розмірах: І група – 100%, ІІ група – 70%, ІІІ група – 30% Родини отримають фінансову підтримку навіть якщо обидва батьки працюють. Законопроєкт передбачає раннє втручання, інклюзивний супровід, розвиток дитини, а також “перепочинок для батьків”, а саме можливість залучати допомогу у догляді, щоб уникнути вигорання. Гроші можна отримувати готівкою, безготівково або через соціальну картку – за вибором родини. Заяви, медичні довідки та документи можна подавати онлайн, без паперових черг і бюрократії. Держава гарантує право дітей з інвалідністю на необхідні медичні вироби без зайвої бюрократії.

Навіть якщо дитина або дорослий перебуває в закладі догляду, він зможе самостійно користуватися отриманою підтримкою.



Фінансування допомоги буде здійснюватися з державного бюджету і стане частиною масштабної реформи соціальної політики. Основна ідея закону – не просто допомога на виживання, а підтримка для гідного життя.

