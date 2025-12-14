До $45 млрд в год: Зеленский о потребностях Украины в финансировании от партнеров
- Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения объемов финансовой поддержки от европейских партнеров.
- Кроме того, Украина совместно с партнерами борется за получение €40-45 млрд ежегодно от замороженных российских активов.
Для Украины важно, чтобы суммы, предоставляемые европейскими партнерами на основе 30 двусторонних договоров, не уменьшались.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 14 декабря.
Зеленский о суммах от партнеров
— Есть суммы, которые действительно нам дают наши европейские партнеры на основе 30 двусторонних договоров. Для нас очень важно, чтобы эти суммы не уменьшались, я лично над этим работаю, — сказал Зеленский.
Кроме этого, есть замороженные российские активы или альтернативные средства под замороженные активы.
Президент отметил, что занимается этим вместе с европейскими партнерами и делает все, чтобы Украина могла получить эти €40-45 млрд в год.
— И эти €90 млрд выходит на 2026-2027 годы. Мы боремся с этим. И никто не опускает руки, — подчеркнул глава государства.
12 декабря Евросоюз объявил о замораживании активов России на неопределенный срок, чтобы Венгрия и Словакия не могли помешать использованию миллиардов евро для поддержки Украины.
В этот же день стало известно, что Центральный банк РФ подал иск в Москве против бельгийской компании Euroclear, где хранятся большинство замороженных российских активов, которые ЕС хочет использовать для финансирования помощи Украине.