Для Украины важно, чтобы суммы, предоставляемые европейскими партнерами на основе 30 двусторонних договоров, не уменьшались.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 14 декабря.

Зеленский о суммах от партнеров

— Есть суммы, которые действительно нам дают наши европейские партнеры на основе 30 двусторонних договоров. Для нас очень важно, чтобы эти суммы не уменьшались, я лично над этим работаю, — сказал Зеленский.

Кроме этого, есть замороженные российские активы или альтернативные средства под замороженные активы.

Президент отметил, что занимается этим вместе с европейскими партнерами и делает все, чтобы Украина могла получить эти €40-45 млрд в год.

— И эти €90 млрд выходит на 2026-2027 годы. Мы боремся с этим. И никто не опускает руки, — подчеркнул глава государства.

12 декабря Евросоюз объявил о замораживании активов России на неопределенный срок, чтобы Венгрия и Словакия не могли помешать использованию миллиардов евро для поддержки Украины.

В этот же день стало известно, что Центральный банк РФ подал иск в Москве против бельгийской компании Euroclear, где хранятся большинство замороженных российских активов, которые ЕС хочет использовать для финансирования помощи Украине.

