РФ подала иск против Euroclear в Москве из-за замороженных активов, которые ЕС планирует использовать для финансирования помощи Украине.

Центральный банк России в пятницу, 12 октября, подал иск в Москве против бельгийской компании Euroclear, где хранятся большинство замороженных российских активов, которые ЕС хочет использовать для финансирования помощи Украине.

Об этом пишет Politico.

Иск подан за несколько дней до важного саммита Европейского совета, на котором лидеры ЕС, вероятно, будут оказывать давление на Бельгию, чтобы разблокировать миллиарды евро российских активов для поддержки крупного кредитного пакета для Киева.

— В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, наносящими ущерб Банку России, и учитывая механизмы, которые официально рассматривает Европейская комиссия по прямому или косвенному использованию активов Банка России без его согласия, Банк России подает иск в Московский арбитражный суд против депозитария Euroclear для возмещения причиненного ущерба, — говорится в заявлении Центробанка РФ.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис в пятницу в Брюсселе заявил министрам финансов блока:

— Можно ожидать, что Россия и в дальнейшем будет инициировать спекулятивные судебные процессы, чтобы помешать ЕС соблюдать международное право и принять юридическое обязательство России компенсировать Украине причиненный ею ущерб… Наше предложение является юридически обоснованным и полностью соответствует законодательству ЕС и нормам международного права, — подчеркнул он.

Бельгия выступает против использования суверенных российских активов из-за опасений, что в будущем страна может быть вынуждена вернуть эти деньги Москве.

Около €185 млрд замороженных российских активов находятся под управлением Euroclear, бельгийского финансового депозитария, еще около €25 млрд разбросаны по частным банковским счетам в разных странах ЕС.

Euroclear от комментариев воздержалась.

Евросоюз заморозил активы России

11 декабря послы ЕС передали Европейской комиссии чрезвычайные полномочия для постоянной блокировки российских государственных активов.

Такой шаг будет означать, что активы останутся заблокированными до тех пор, пока Кремль не выплатит Украине репарации после войны, что значительно снижает вероятность того, что пророссийские страны, такие как Венгрия или Словакия, вернут замороженные средства России.

Хотя российские суды имеют ограниченные полномочия, чтобы заставить передать евро или долларовые активы Euroclear, хранящиеся в Бельгии, они могут принять ответные меры против балансов Euroclear в российских финансовых учреждениях.

В 2024 году Европейская комиссия ввела юридический механизм для компенсации Euroclear убытков в России из-за соблюдения западных санкций — фактически нейтрализуя экономические последствия российских репрессивных мер.

12 декабря Евросоюз на неопределенный срок заморозил активы России в Европе, чтобы Венгрия и Словакия не могли помешать их использованию для поддержки Украины.

Совет ЕС также принял решение, которое временно запрещает передачу замороженных активов Центробанка РФ обратно в Россию.

