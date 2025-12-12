Совет Евросоюза принял решение, которое временно запрещает передачу иммобилизованных активов Центрального банка РФ обратно в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в пятницу, 12 декабря.

Совет ЕС запретил передачу активов РФ Центробанку России

— Совет ЕС сегодня решил временно запретить любые передачи иммобилизованных активов Центрального банка России обратно в Россию. Это решение было принято в срочном порядке, чтобы ограничить ущерб для экономики Союза, — говорится в сообщении.

В Совете ЕС уточнили, что без такого запрета «любые дополнительные ресурсы будут непосредственно использованы Россией для финансирования ее военной агрессии против Украины с серьезными последствиями для экономики ЕС и его государств-членов».

— Это усилит риск эскалации гибридной военной деятельности, направленной против государств-членов и на территории ЕС, тем самым усугубляя экономические трудности в Союзе. Это также рискует продлить и усилить экономическую неопределенность и потребует большей фискальной реакции от государств-членов, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что принятый регламент временно запрещает любую прямую или косвенную передачу активов или резервов Центробанка России или любого юридического лица, организации или органа, действующего от имени или по указанию Центробанка РФ, например Российского фонда национального благосостояния.

— Эти меры являются временными и должны сохраняться до тех пор, пока предоставление России значительных финансовых и других ресурсов для продолжения ее действий в контексте войны агрессии против Украины создает или угрожает создать серьезные экономические трудности в пределах Союза и государств-членов, а также пока сохраняется риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации в Союзе и государствах-членах, — детализируется в пресс-релизе.

Напомним, сегодня Евросоюз на неопределенный срок заморозил активы России в Европе, чтобы Венгрия и Словакия, правительства которых дружественны к РФ, не могли помешать использованию миллиардов евро для поддержки Украины.

