В 2026 году в Украине ожидается рост зарплат во многих сферах. По данным госбюджета на 2026 год, минимальная заработная плата с 1 января поднимется с 8 000 до 8 647 гривен.

Какой будет средняя заработная плата в 2026 году, читайте в нашем материале.

Средняя заработная плата в 2026 году, по прогнозам, составит около 30 000 гривен в месяц. Но в разных сферах она будет отличаться.

Средняя заработная плата в Украине в 2026 году для педагогов

Учителя получат одно из самых больших повышений, ведь с 1 января зарплата педагогов вырастет на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%, то есть в целом на 50%.

Средняя зарплата вырастет с 16 700 гривен до более 21 000 гривен в начале года и до 30 000 гривен с сентября (по госбюджету на 2026 год, приложение Макропоказатели экономического и социального развития). На это выделено рекордные 57,8 миллиарда гривен.

Вырастет ли средняя зарплата в Украине в 2026 году для медиков

Более того, медики также получат повышение, ведь на отрасль здравоохранения в бюджете заложено чуть более 258 миллиардов гривен, что на 39 миллиардов больше, чем в 2025 году. Эти средства должны обеспечить рост зарплат для врачей и медицинского персонала (данные Министерства здравоохранения).

Вырастет ли средняя зарплата в 2026 году для военных

Согласно Госбюджету 2026, военные не получат повышения. Базовая зарплата рекрута без надбавок составит 20 130 гривен в месяц. Чем выше звание и должность, тем больше сумма, но в бюджете на 2026 год дополнительного повышения для военных не предусмотрено.

На денежное обеспечение военных предусмотрено более 1 триллиона гривен из общего фонда сектора безопасности и обороны (2 триллиона гривен, что составляет 27,2% ВВП).

Народные депутаты получат значительное повышение, это дополнительно 120 000 гривен в месяц. Эти средства рассчитаны на представительские нужды, содержание помощников, поездки, канцелярию и работу с избирателями.

Итак, бюджет на 2026 год предусматривает существенное повышение зарплат для педагогов и медиков, значительное — для депутатов.

Размер средней заработной платы в Украине в 2026 году для бронирования

Напомним, что для бронирования работников предприятие должно иметь статус критически важного.

Чтобы получить этот статус, компания должна выполнить определенные условия. Одним из ключевых требований для частных предприятий является размер средней зарплаты работников за последний календарный месяц. Она должна составлять не менее минимальной заработной платы, умноженной на коэффициент 2,5.

Например, в 2025 году это 20 000 грн, потому что минимальная зарплата 8 000 грн × 2,5.

В 2026 году это требование возрастает из-за повышения минимальной зарплаты до 8 647 грн, поэтому средняя начисленная зарплата для бронирования работника должна составлять не менее 21 617,50 грн (8 647 × 2,5).

