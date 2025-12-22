У 2026 році в Україні очікується зростання зарплат у багатьох сферах. За даними держбюджету на 2026 рік, мінімальна заробітна плата з 1 січня підніметься з 8 000 до 8 647 гривень.

Якою буде середня заробітна плата у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Середня заробітна плата у 2026 році, за прогнозами, складатиме близько 30 000 гривень на місяць. Та у різних сферах вона відрізнятиметься.

Зараз дивляться

Середня заробітна плата в Україні у 2026 році для освітян

Вчителі отримають одне з найбільших підвищень, адже з 1 січня зарплата освітян зросте на 30%, а з 1 вересня – ще на 20%, тобто загалом на 50%.

Середня зарплата зросте з 16 700 гривень до понад 21 000 гривень на початку року і до 30 000 гривень з вересня (за держбюджетом на 2026 рік, додаток Макропоказники економічного та соціального розвитку). На це виділено рекордні 57,8 мільярда гривень.

Чи зросте середня зарплата в Україні у 2026 році для медиків

Ба більше, медики також отримають підвищення, адже на галузь охорони здоров’я у бюджеті закладено трохи більше 258 мільярдів гривень, що на 39 мільярдів більше, ніж у 2025 році. Ці кошти мають забезпечити зростання зарплат для лікарів і медичного персоналу (дані Міністерства охорони здоров’я).

Чи зросте середня зарплата у 2026 році для військових

Відповідно до Держбюджету 2026, військові не отримають підвищення. Базова зарплата рекрута без надбавок складе 20 130 гривень на місяць. Чим вище звання та посада, тим більша сума, але у бюджеті на 2026 рік додаткового підвищення для військових не передбачено.

На грошове забезпечення військових передбачено понад 1 трильйон гривень із загального фонду сектору безпеки та оборони (2 трильйони гривень, що становить 27,2% ВВП).

Народні депутати отримають значне підвищення, це додатково 120 000 гривень на місяць. Ці кошти розраховані на представницькі потреби, утримання помічників, поїздки, канцелярію та роботу з виборцями.

Отже, бюджет на 2026 рік передбачає суттєве підвищення зарплат для освітян і медиків, значне – для депутатів.

Розмір середньої заробітної плати в Україні у 2026 році для бронювання

Нагадаємо, що для бронювання працівників підприємство повинно мати статус критично важливого.

Щоб отримати цей статус, компанія має виконати певні умови. Однією з ключових вимог для приватних підприємств є розмір середньої зарплати працівників за останній календарний місяць. Вона повинна становити не менше мінімальної заробітної плати, помноженої на коефіцієнт 2,5.

Для прикладу, у 2025 році це 20 000 грн, бо мінімальна зарплата 8 000 грн × 2,5.

У 2026 році ця вимога зростає через підвищення мінімальної зарплати до 8 647 грн, тож середня нарахована зарплата для бронювання працівника повинна становити щонайменше 21 617,50 грн (8 647 × 2,5).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.