Что давать колядникам в 2025 году: от небольших подарков до денежного вознаграждения
- Колядуют все возрастные группы, часто с представлениями Вертепа.
- Дарят деньги, сладости и фрукты, больше — родственникам и крестным.
- Коляда символизирует благословение и счастье в доме.
В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоиюльский календарь. Из-за этого даты большинства религиозных праздников сдвинулись на 13 дней раньше, в частности это касается Сочельника и Рождества, к которым непосредственно привязана традиция колядования.
По обычаю, колядовать начинают 24 декабря. В этот день украинцы заходят в дома соседей и исполняют праздничные песни, а каждая колядка заканчивается поздравлением — пожеланием семье здоровья, достатка, добра, мира и согласия.
Что давать колядникам в 2025 году, читайте в нашем материале.
Что принято давать колядникам
Колядуют дети, молодежь и взрослые, часто переодетые в национальные костюмы или персонажей вертепа.
Традиция колядования бывает разной по масштабу. Маленькие группы по 2-4 человека обходят соседей, поя простые поздравления, создавая теплую и домашнюю атмосферу. Особенно торжественно выглядят вертепы — театрализованные группы, где у каждого есть своя роль: пастушки, три царя, ангел, а также персонажи вроде Смерти и Черта.
Вертепы не только поют, но и показывают спектакль о рождении Христа, где добро всегда побеждает зло. Это живое народное искусство, которое снова популярно среди молодежи.
Раньше колядникам дарили исключительно «натуральные» подарки: яблоки, орехи, пончики, домашнюю колбасу или конфеты.
Сколько денег давать колядникам в 2025 году
Сегодня хозяева часто благодарят деньгами. Главное — не размер суммы, а искренность. Деньги обычно кладут в небольшой мешочек мешочника, не передавая другим участникам группы.
Сумма зависит от региона, количества колядников и возможностей хозяев.
Сколько денег принято давать колядникам:
- В среднем, детям и подросткам принято давать от 20 до 50 гривен за группу.
- Если колядуют взрослые, особенно в больших группах, сумма может быть от 50 до 200 гривен.
- Особое отношение к родственникам и крестным. Для них сумма больше, чем для обычных колядников. Поэтому детям-родственникам и крестным принято давать от 50 до 100 гривен, а взрослым крестным — от 100 до 200 гривен.
- К деньгам часто добавляют небольшие символические сладости — конфеты, мандарины или другие фрукты.
Можно ли не пускать колядников в дом
Колядники несут не только развлечение, но и символическое благословение. Считается, что их визит приносит в дом Божье благословение, здоровье и благополучие на весь год.
Народные приметы:
- Не впустить колядников — к неудачам и финансовым трудностям.
- Чем больше колядников посетит дом, тем счастливее будет семья.
- Если первым в дом зашел парень-колядник — это на удачу и прибыль.
Итак, в 2025 году принято дарить колядникам сладости, фрукты или небольшие сувениры, а также денежное вознаграждение, кладя его в мешочек мешочника.