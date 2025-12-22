В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоиюльский календарь. Из-за этого даты большинства религиозных праздников сдвинулись на 13 дней раньше, в частности это касается Сочельника и Рождества, к которым непосредственно привязана традиция колядования.

По обычаю, колядовать начинают 24 декабря. В этот день украинцы заходят в дома соседей и исполняют праздничные песни, а каждая колядка заканчивается поздравлением — пожеланием семье здоровья, достатка, добра, мира и согласия.

Что давать колядникам в 2025 году, читайте в нашем материале.

Что принято давать колядникам

Колядуют дети, молодежь и взрослые, часто переодетые в национальные костюмы или персонажей вертепа.

Традиция колядования бывает разной по масштабу. Маленькие группы по 2-4 человека обходят соседей, поя простые поздравления, создавая теплую и домашнюю атмосферу. Особенно торжественно выглядят вертепы — театрализованные группы, где у каждого есть своя роль: пастушки, три царя, ангел, а также персонажи вроде Смерти и Черта.

Вертепы не только поют, но и показывают спектакль о рождении Христа, где добро всегда побеждает зло. Это живое народное искусство, которое снова популярно среди молодежи.

Раньше колядникам дарили исключительно «натуральные» подарки: яблоки, орехи, пончики, домашнюю колбасу или конфеты.

Сколько денег давать колядникам в 2025 году

Сегодня хозяева часто благодарят деньгами. Главное — не размер суммы, а искренность. Деньги обычно кладут в небольшой мешочек мешочника, не передавая другим участникам группы.

Сумма зависит от региона, количества колядников и возможностей хозяев.

Сколько денег принято давать колядникам:

В среднем, детям и подросткам принято давать от 20 до 50 гривен за группу.

Если колядуют взрослые, особенно в больших группах, сумма может быть от 50 до 200 гривен.

Особое отношение к родственникам и крестным. Для них сумма больше, чем для обычных колядников. Поэтому детям-родственникам и крестным принято давать от 50 до 100 гривен, а взрослым крестным — от 100 до 200 гривен.

К деньгам часто добавляют небольшие символические сладости — конфеты, мандарины или другие фрукты.

Можно ли не пускать колядников в дом

Колядники несут не только развлечение, но и символическое благословение. Считается, что их визит приносит в дом Божье благословение, здоровье и благополучие на весь год.

Народные приметы:

Не впустить колядников — к неудачам и финансовым трудностям.

Чем больше колядников посетит дом, тем счастливее будет семья.

Если первым в дом зашел парень-колядник — это на удачу и прибыль.

Итак, в 2025 году принято дарить колядникам сладости, фрукты или небольшие сувениры, а также денежное вознаграждение, кладя его в мешочек мешочника.

