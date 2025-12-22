У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів раніше, зокрема це стосується Святвечора та Різдва, до яких безпосередньо прив’язана традиція колядування.

За звичаєм, колядувати починають 24 грудня. В цей день українці заходять у домівки сусідів і виконують святкові пісні, а кожна колядка завершується віншуванням – побажанням родині здоров’я, достатку, добра, миру та злагоди.

Що давати колядникам у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Що прийнято давати колядникам

Колядують діти, молодь та дорослі, часто переодягнені у національні костюми або персонажів вертепу.

Традиція колядування буває різною за масштабом. Маленькі групи по 2–4 особи обходять сусідів, співаючи прості віншування, створюючи теплу й домашню атмосферу. Особливо урочисто виглядають Вертепи – театралізовані гурти, де кожен має свою роль: Пастушки, Три Царі, Ангел, а також персонажі на кшталт Смерті та Чорта.

Вертепи не лише співають, а й показують виставу про народження Христа, де добро завжди перемагає зло. Це живе народне мистецтво, яке знову популярне серед молоді.

Раніше колядникам дарували виключно “натуральні” подарунки: яблука, горіхи, пампушки, домашню ковбасу або цукерки.

Скільки грошей давати колядникам у 2025 році

Сьогодні господарі часто віддячують грошима. Головне – не розмір суми, а щирість. Гроші зазвичай кладуть у невелику торбинку міхоноші, не передаючи іншим учасникам групи.

Сума залежить від регіону, кількості колядників та можливостей господарів.

Скільки грошей прийнято давати колядникам:

У середньому, дітям та підліткам прийнято давати від 20 до 50 гривень за групу.

Якщо колядують дорослі, особливо у великих групах, сума може бути від 50 до 200 гривень.

Особливе ставлення до родичів та хрещених. Для них сума більша, ніж для звичайних колядників. Тому дітям-родичам і хрещеним прийнято давати від 50 до 100 гривень, а дорослим хрещеним – від 100 до 200 гривень.

До грошей часто додають невеликі символічні солодощі – цукерки, мандарини або інші фрукти.

Чи можна не пускати колядників у дім

Колядники несуть не лише розвагу, а й символічне благословення. Вважається, що їхній візит приносить у дім Боже благословення, здоров’я та добробут на весь рік.

Народні прикмети:

Не впустити колядників – до невдач та фінансових труднощів.

Чим більше колядників завітає до оселі, тим щасливішою буде родина.

Якщо першим до хати зайшов хлопець-колядник – це на удачу та прибуток.

Отже, у 2025 році прийнято дарувати колядникам солодощі, фрукти або невеликі сувеніри, а також грошову винагороду, класти її у торбинку міхоноші.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.