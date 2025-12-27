Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о синхронизации санкций с Великобританией и введении ограничений в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Украина синхронизировала санкции против РФ с Великобританией

Первым решением Украина синхронизировала санкции с Великобританией, применив ограничения против восьми физических и 40 юридических лиц.

Под санкции попали граждане России, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии, причастные к принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей.

Также ограничения введены против лиц, причастных к поставкам в Россию электроники и компонентов двойного назначения для производства ракет и беспилотников.

В санкционный список вошли компании из России, Гонконга, ОАЭ, Таиланда, Турции, Индии и Сингапура.

Они помогают РФ обходить международные ограничения, поставляют промышленное оборудование, авиационные комплектующие, микроэлектронику, компоненты для Шахедов, а также привлечены к работе теневого флота и энергетического сектора РФ.

Как отметили в ОП, в целом в 2025 году Украина синхронизировала 14 санкционных пакетов партнеров, в частности США, Великобритании, ЕС, Канады и Японии.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что проект соглашения о прекращении войны между Украиной и Россией не предусматривает снятие санкций против РФ со стороны США на момент его подписания.

По его словам, санкционная политика остается многосторонней и любое смягчение ограничений возможно только после завершения войны и по согласованию с международными партнерами.

Президент подчеркивал, что ни одно государство не может брать на себя обязательства по отмене санкций от имени других стран.

