Зеленський: із США обговорюють залучення $700–800 млрд на відбудову України
- Україна та США обговорюють залучення $700–800 млрд на повоєнну відбудову та економічний розвиток до 2040 року.
- Планується створення кількох спільних фондів, зокрема Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та Фонду розвитку України.
Під час обговорення мирного плану Україна і США розглядають можливість залучення $700–800 млрд на відбудову держави та формування довгострокової економічної стратегії до 2040 року.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Зеленський про відбудову України у межах мирного плану
За словами президента, йдеться про створення дорожньої карти процвітання України до 2040 року, яка відображатиме спільне бачення Києва і Вашингтона.
Документ охоплює ключові національні цілі, зокрема:
- зростання ВВП на душу населення;
- повернення українських біженців;
- збільшення тривалості життя;
- створення нових робочих місць;
- макроекономічну стабільність та доступ до міжнародних ринків;
- рух до членства в Європейському Союзі;
- безпекові гарантії.
Окремим блоком у переговорах є фінансування відновлення, яке, за оцінками України, потребує від $700 до $800 млрд.
— Ми розраховуємо, що на відбудову потрібно близько 700–800 мільярдів доларів. Є стратегія і на більшу суму, але про неї говорити зарано, — зазначив президент.
Зеленський повідомив, що сторони обговорюють створення кількох фінансових інструментів для реалізації відбудови, зокрема:
- Фонду відбудови України;
- Суверенної інвестиційної платформи України;
- Фонду розвитку України;
- Фонду зростання та можливостей України;
- Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови;
- Фонду людського капіталу та підтримки повернення громадян.
Раніше президент Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень РНБО щодо синхронізації санкцій України з Великою Британією та запровадження обмежень відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.
Санкції були застосовані проти восьми фізичних та 40 юридичних осіб, причетних до депортації українських дітей, постачання компонентів для ракет і дронів РФ, а також до діяльності тіньового флоту й енергетичного сектору Росії.