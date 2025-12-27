Під час обговорення мирного плану Україна і США розглядають можливість залучення $700–800 млрд на відбудову держави та формування довгострокової економічної стратегії до 2040 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Зеленський про відбудову України у межах мирного плану

За словами президента, йдеться про створення дорожньої карти процвітання України до 2040 року, яка відображатиме спільне бачення Києва і Вашингтона.

Документ охоплює ключові національні цілі, зокрема:

зростання ВВП на душу населення;

повернення українських біженців;

збільшення тривалості життя;

створення нових робочих місць;

макроекономічну стабільність та доступ до міжнародних ринків;

рух до членства в Європейському Союзі;

безпекові гарантії.

Окремим блоком у переговорах є фінансування відновлення, яке, за оцінками України, потребує від $700 до $800 млрд.

— Ми розраховуємо, що на відбудову потрібно близько 700–800 мільярдів доларів. Є стратегія і на більшу суму, але про неї говорити зарано, — зазначив президент.

Зеленський повідомив, що сторони обговорюють створення кількох фінансових інструментів для реалізації відбудови, зокрема:

Фонду відбудови України;

Суверенної інвестиційної платформи України;

Фонду розвитку України;

Фонду зростання та можливостей України;

Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови;

Фонду людського капіталу та підтримки повернення громадян.

