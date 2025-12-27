Під час обговорення мирного плану Україна і США розглядають можливість залучення $700–800 млрд на відбудову держави та формування довгострокової економічної стратегії до 2040 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Зеленський про відбудову України у межах мирного плану

За словами президента, йдеться про створення дорожньої карти процвітання України до 2040 року, яка відображатиме спільне бачення Києва і Вашингтона.

Документ охоплює ключові національні цілі, зокрема:

  • зростання ВВП на душу населення;
  • повернення українських біженців;
  • збільшення тривалості життя;
  • створення нових робочих місць;
  • макроекономічну стабільність та доступ до міжнародних ринків;
  • рух до членства в Європейському Союзі;
  • безпекові гарантії.

Окремим блоком у переговорах є фінансування відновлення, яке, за оцінками України, потребує від $700 до $800 млрд.

— Ми розраховуємо, що на відбудову потрібно близько 700–800 мільярдів доларів. Є стратегія і на більшу суму, але про неї говорити зарано, — зазначив президент.

Зеленський повідомив, що сторони обговорюють створення кількох фінансових інструментів для реалізації відбудови, зокрема:

  • Фонду відбудови України;
  • Суверенної інвестиційної платформи України;
  • Фонду розвитку України;
  • Фонду зростання та можливостей України;
  • Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови;
  • Фонду людського капіталу та підтримки повернення громадян.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень РНБО щодо синхронізації санкцій України з Великою Британією та запровадження обмежень відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Санкції були застосовані проти восьми фізичних та 40 юридичних осіб, причетних до депортації українських дітей, постачання компонентів для ракет і дронів РФ, а також до діяльності тіньового флоту й енергетичного сектору Росії.

