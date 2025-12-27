Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты встреч украинской и американской переговорных команд как важный шаг для взаимопонимания пределов возможных компромиссов в рамках предстоящего мирного соглашения.

Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

Переговоры между Украиной и США

По словам Зеленского, переговоры с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером “нам были очень нужны”.

Сейчас смотрят

– Я думаю, наши встречи помогли им в понимании многих деталей: и по гарантиям безопасности (безусловно, юридической поддержки этих гарантий безопасности), и какие нам они нужны; относительно рисков договоренности с русскими, потому что они сегодня могут быть, а завтра могут уже не работать; и относительно того, если честно, каков наш народ, – отметил президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что после этих встреч американские представители глубже понимают сенситивные вопросы, в частности, относительно территорий и Запорожской атомной электростанции.

Президент также подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Европейские чиновники, по данным источников, непублично ожидают положительного результата, в то же время готовясь к непредсказуемым сценариям.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил об ожиданиях конструктивных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированных на воскресенье, в то же время выразив сдержанный скепсис относительно ранее озвученных инициатив украинской стороны относительно возможного мирного урегулирования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.