Зеленский: переговоры с США помогли понять границы компромиссов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты встреч украинской и американской переговорных команд как важный шаг для взаимопонимания пределов возможных компромиссов в рамках предстоящего мирного соглашения.
Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
Переговоры между Украиной и США
По словам Зеленского, переговоры с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером “нам были очень нужны”.
– Я думаю, наши встречи помогли им в понимании многих деталей: и по гарантиям безопасности (безусловно, юридической поддержки этих гарантий безопасности), и какие нам они нужны; относительно рисков договоренности с русскими, потому что они сегодня могут быть, а завтра могут уже не работать; и относительно того, если честно, каков наш народ, – отметил президент.
Отдельно Зеленский подчеркнул, что после этих встреч американские представители глубже понимают сенситивные вопросы, в частности, относительно территорий и Запорожской атомной электростанции.
Президент также подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Европейские чиновники, по данным источников, непублично ожидают положительного результата, в то же время готовясь к непредсказуемым сценариям.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил об ожиданиях конструктивных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированных на воскресенье, в то же время выразив сдержанный скепсис относительно ранее озвученных инициатив украинской стороны относительно возможного мирного урегулирования.