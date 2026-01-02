Новый год принес не только изменения в погоде, но и ряд других нововведений, в частности касающихся уплаты налогов.

Чтобы избежать недоразумений и быть в курсе актуальных правил, мы решили выяснить, какие счета для уплаты налогов с января 2026 года.

Новые счета для уплаты налогов в 2026 году

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками информирует, что с 01 января 2026 года, в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, поступления налога на прибыль предприятий (пункт 17 части первой статьи 64 Бюджетного кодекса) будут распределяться следующим образом:

10 % зачисляется в доход общего фонда бюджета города Киева,

90 % — в общий фонд государственного бюджета.

Для обеспечения такого распределения с 1 января вводятся новые бюджетные счета на 2026 год, открытые на имя ГУК в г. Киеве по кодам классификации доходов бюджета: 11020300, 11020400, 11020500, 11020600, 11020700, 11021000, 11021300, 11021600, 11021700, 11021800, 11023000, 11024700, 11024800.

В то же время в ГНС напомнили, что бюджетные счета по кодам классификации доходов бюджета 11020301, 11020401, 11020501, 11020601, 11020701, 11021001, 11021301, 11021601, 11021701, 110201801, 11023001, 11024701, 11024801 остаются в силе только для возврата ошибочно или излишне уплаченных сумм в государственный бюджет за период с 01.08.2025 по 31.12.2025 года.

Кроме того, с 01.01.2026 года продолжают действовать бюджетные счета для уплаты налогов и сборов, а также внебюджетные счета для уплаты ЕСВ, которые были открыты в 2025 году.

Реквизиты для уплаты бюджетных счетов в 2026 году по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование по Центральному ГУ ГНС по работе с крупными налогоплательщиками можно найти здесь.

Реквизиты бюджетных счетов для уплаты налогов в 2026 году ищите здесь.

Источник: ДПС