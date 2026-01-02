Новий рік приніс не лише зміни в погоді, а й ряд інших нововведень, зокрема тих, що стосуються сплати податків.

Щоб уникнути непорозумінь і бути в курсі актуальних правил, ми вирішили з’ясувати, які рахунки для сплати податків з січня 2026 року.

Нові рахунки для сплати податків у 2026 році

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що з 01 січня 2026 року, відповідно до Бюджетного кодексу України, надходження податку на прибуток підприємств (пункт 17 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу) розподілятимуться так:

10 % зараховується до доходу загального фонду бюджету міста Києва,

90 % – до загального фонду державного бюджету.

Для забезпечення такого розподілу з 01 січня вводяться нові бюджетні рахунки на 2026 рік, відкриті на ім’я ГУК у м. Києві за кодами класифікації доходів бюджету: 11020300, 11020400, 11020500, 11020600, 11020700, 11021000, 11021300, 11021600, 11021700, 11021800, 11023000, 11024700, 11024800.

Водночас у ДПС нагадали, що бюджетні рахунки за кодами класифікації доходів бюджету 11020301, 11020401, 11020501, 11020601, 11020701, 11021001, 11021301, 11021601, 11021701, 110201801, 11023001, 11024701, 11024801 залишаються чинними лише для повернення помилково або надміру сплачених сум до державного бюджету за період з 01.08.2025 по 31.12.2025 року.

Крім того, з 01.01.2026 року продовжують діяти бюджетні рахунки для сплати податків і зборів, а також небюджетні рахунки для сплати ЄСВ, які були відкриті у 2025 році.

Реквізити для сплати бюджетних рахунків у 2026 році щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Центральному МУ ДПС по роботі з великими платниками податків, можна знайти тут.

Реквізити бюджетних рахунків для сплати податків у 2026 році шукайте тут.

Джерело: ДПС