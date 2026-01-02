С 1 января 2026 года тариф на электроэнергию для украинцев остается фиксированным, но окончательная сумма в оплате, как и прежде, зависит от количества киловатт-часов, потребленных в месяц.

Тариф на свет с 1 января 2026 года

Для бытовых потребителей в отопительный сезон действует единый фиксированный тариф — 4,32 грн за кВтч.

При этом до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2026 года, льготные условия предусмотрены для украинцев, которые пользуются электрическими отопительными установками.

Сейчас смотрят

За потребление до 2000 кВтч в месяц платят по льготному тарифу — 2,64 грн/кВтч. Для объемов, превышающих установленный лимит, применяется стандартная цена — 4,32 грн/кВтч.

Стоит отметить, что с 1 июля 2025 года изменен стандарт напряжения электросетей Украины — с 220 на 230 вольт. При этом тарифы на электроэнергию остаются неизменными.

Кроме того, отдельные категории граждан могут получить скидки на оплату электроэнергии — от 25% до 100%. Льготы предусмотрены для инвалидов, участников боевых действий, пенсионеров в сельской местности и других социально уязвимых групп населения.

Украинцы также имеют возможность снизить расходы на электроэнергию, установив двухзонный счетчик. В ночной период — с 23:00. до 7:00 — действует льготный тариф, составляющий 2,16 грн за кВтч.

Как платить меньше за электроэнергию с двухзонным счетчиком

Ранее Кабинет министров Украины разъяснил порядок перехода на двухзонный учет электроэнергии.

Для установки двухзонного счетчика потребителю необходимо обратиться к местному оператору системы распределения электроэнергии.

В заявление необходимо добавить:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие право собственности или пользования жильем;

договор на оказание услуг по распределению электроэнергии.

В случае самостоятельной покупки счетчика важно убедиться в том, что он имеет сертификат качества и соответствует техническим требованиям. Также потребители могут приобрести уже запрограммированное устройство непосредственно у оператора распределительной системы.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что цены на электроэнергию для населения в зимний период останутся неизменными.