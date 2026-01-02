Тариф на електроенергію з 1 січня 2026 року для українців залишається фіксованим, однак остаточна сума у платіжці, як і раніше, залежить від обсягу спожитих кіловат-годин на місяць.

Тариф на світло з 1 січня 2026 року

Для побутових споживачів у період опалювального сезону діє єдиний фіксований тариф — 4,32 грн за кВт∙год.

Водночас до завершення опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2026 року, для українців, які користуються електроопалювальними установками, передбачено пільгові умови.

За споживання до 2000 кВт∙год на місяць вони сплачують за зниженим тарифом — 2,64 грн/кВт∙год. За обсяги, що перевищують встановлений ліміт, застосовується стандартна ціна — 4,32 грн/кВт∙год.

Зазначимо, що з 1 липня 2025 року в Україні було змінено стандарт напруги електромереж — з 220 на 230 вольт. При цьому тарифи на електроенергію залишаються без змін.

Крім того, окремі категорії громадян можуть отримувати знижки на оплату електроенергії — від 25% до 100%. Пільги передбачені для осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, пенсіонерів у сільській місцевості та інших соціально вразливих груп населення.

Також українці мають можливість зменшити витрати на електроенергію, встановивши двозонний лічильник. У нічний період — з 23:00 до 07:00 — діє знижений тариф, який становить 2,16 грн за кВт∙год.

Як платити менше за світло з двозонним лічильником

Раніше Кабінет міністрів України пояснював порядок переходу на двозонний облік електроенергії.

Щоб встановити двозонний лічильник, споживачу необхідно звернутися із заявою до місцевого оператора системи розподілу електроенергії.

До заяви слід додати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують право власності або користування житлом;

договір на надання послуг з розподілу електроенергії.

У разі самостійної купівлі лічильника важливо переконатися, що він має сертифікат якості та відповідає технічним вимогам. Також споживачі можуть придбати вже запрограмований прилад безпосередньо в оператора системи розподілу.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що ціни на електроенергію для населення протягом зими залишаться без змін.