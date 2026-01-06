Одним из самых популярных видов топлива для отопления частных домов и дач остается древесина. Однако дрова нужно покупать только у проверенных поставщиков или заготавливать их самостоятельно на законных основаниях.

Сколько стоит 1 куб дров в Украине, читайте в нашем материале.

Где приобрести дрова

В Украине действует официальная система контроля за заготовкой и реализацией древесины. Наиболее надежный способ приобрести дрова — обратиться непосредственно в лесничества или лесохозяйственные предприятия, которые имеют все разрешительные документы. Это ГП Леса Украины.

Также удобно воспользоваться государственным онлайн-сервисом ДроваЄ, где можно оформить заказ, оплатить счет через банк или онлайн-банкинг и получить доставку на дом. Такой подход гарантирует легальность происхождения древесины и качество приобретенного топлива.

Для тех, кто планирует самостоятельно заготавливать дрова, обязательным условием является наличие лесного паспорта — специального документа, который дает право на законную вырубку деревьев. Его отсутствие считается нарушением и может стать основанием для наложения штрафа или даже уголовной ответственности.

В соответствии с законодательством, незаконная вырубка или хранение дров может стоить нарушителю десятков тысяч гривен, а в отдельных случаях — даже лишения свободы. Подробнее об ответственности за незаконную вырубку дров можно ознакомиться в материале по ссылке.

Какова стоимость 1 куба дров в Украине: что влияет на цену

Что касается стоимости дров в 2026 году, то она зависит от нескольких ключевых факторов:

породы древесины;

региона;

обработки и наличия доставки.

Также стоит учитывать, что колотые дрова стоят дороже не колотых, ведь требуют дополнительной обработки.

Более того, значение имеет и доставка, поэтому если поставщик находится далеко, это увеличит конечную стоимость заказа. Некоторые предприятия предлагают платную доставку или продажу фасованных дров в клетях, что удобно для хранения, но также влияет на цену.

Сколько сейчас стоит 1 куб дров: цены

Твердые породы, такие как дуб, бук или граб, стоят дороже всего — от 1 800 до 2 600 грн за кубометр. Средние (сосна, ольха) и мягкие породы, обойдутся дешевле.

Чтобы узнать актуальную стоимость дров, мы воспользовались сервисом ДроваЄ и ввели адрес — бульвар Леси Украинки, Киев.

Сколько стоит 1 куб дров в 2026 году:

Ближайшим к указанной локации оказалось Димерское лесничество, входящее в филиал Столичный лесной офис ГП Леса Украины. Здесь можно приобрести не колотые дрова из обычной сосны, стоимость которых составляет 1 291,37 грн за 1 м³. Обратите внимание, что длина таких дров — 1,9 м.

В Макаровском лесничестве, которое расположено чуть дальше, предлагают не только сосну, но и березу — ее цена составляет 1 451,78 грн за 1 м³. Также здесь можно приобрести осину, стоимость которой составляет 1 108,63 грн за 1 м³.

Если же вы хотите приобрести колотые дрова, они будут стоить значительно дороже. Например, в Словечанском лесничестве того же филиала Столичного лесного офиса стоимость колотой сосны составляет 2 643,65 грн за 1 м³, при длине поленьев около 0,33 м.

Украинские лесничества также предлагают широкий выбор древесины различных пород: вяз, клен, береза, черешня, липа, осина и другие. Условно их делят на твердолиственные (дороже, но дольше горят) и мягколиственные (дешевле, но быстрее сгорают).

Советуем покупать исключительно у официальных поставщиков. Перед покупкой обязательно уточняйте происхождение древесины, наличие документов и реальную стоимость с учетом доставки.