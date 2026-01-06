Одним із найпопулярніших видів палива для опалення приватних будинків та дач залишається деревина. Однак дрова потрібно купувати лише в перевірених постачальників або ж заготовляти їх самостійно на законних підставах.

Скільки коштує 1 куб дров в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Де придбати дрова

В Україні діє офіційна система контролю за заготівлею та реалізацією деревини. Найбільш надійний спосіб придбати дрова — звернутися безпосередньо до лісництв або лісогосподарських підприємств, які мають усі дозвільні документи. Це ДП Ліси України.

Також зручно скористатися державним онлайн-сервісом ДроваЄ, де можна оформити замовлення, сплатити рахунок через банк або онлайн-банкінг і отримати доставку додому. Такий підхід гарантує легальність походження деревини та якість придбаного палива.

Для тих, хто планує самостійно заготовляти дрова, обов’язковою умовою є наявність лісового паспорта — спеціального документа, який дає право на законну вирубку дерев. Його відсутність вважається порушенням і може стати підставою для накладення штрафу або навіть кримінальної відповідальності.

Відповідно до законодавства, незаконна вирубка або зберігання дров може коштувати порушнику десятків тисяч гривень, а в окремих випадках — навіть позбавлення волі. Детальніше про відповідальність за незаконну порубку дров можна ознайомитися в матеріалі за посиланням.

Яка вартість 1 куба дров в Україні: що впливає на ціну

Щодо вартості дров у 2026 році, то вона залежить від кількох ключових чинників:

породи деревини;

регіону;

обробки та наявності доставки.

Також варто враховувати, що колоті дрова коштують дорожче за неколоті, адже потребують додаткової обробки.

Ба більше, значення має і доставка, тож якщо постачальник знаходиться далеко, це збільшить кінцеву вартість замовлення. Окремі підприємства пропонують платну доставку або продаж фасованих дров у клітях, що зручно для зберігання, але також впливає на ціну.

Скільки зараз коштує 1 куб дров: ціни

Тверді породи, такі як дуб, бук або граб, коштують найдорожче — від 1 800 до 2 600 грн за кубометр. Середні (сосна, вільха) і м’які породи обійдуться дешевше.

Щоб дізнатися актуальну вартість дров, ми скористалися сервісом ДроваЄ та ввели адресу — бульвар Лесі Українки, Київ.

Скільки коштує 1 куб дров у 2026 році:

Найближчим до вказаної локації виявилося Димерське лісництво, що входить до філії Столичний лісовий офіс ДП Ліси України. Тут можна придбати неколоті дрова із звичайної сосни, вартість яких становить 1 291,37 грн за 1 м³. Зверніть увагу, що довжина таких дров — 1,9 м.

У Макарівському лісництві, яке розташоване трохи далі, пропонують не лише сосну, а й березу — її ціна становить 1 451,78 грн за 1 м³. Також тут можна придбати осику, вартість якої становить 1 108,63 грн за 1 м³.

Якщо ж ви бажаєте придбати колоті дрова, вони коштуватимуть значно дорожче. Наприклад, у Словечанському лісництві тієї ж філії Столичного лісового офісу вартість колотої сосни становить 2 643,65 грн за 1 м³, при довжині полін близько 0,33 м.

Українські лісництва також пропонують широкий вибір деревини різних порід: в’яз, клен, береза, черешня, липа, осика та інші. Умовно їх поділяють на твердолистяні (дорожчі, але довше горять) та м’яколистяні (дешевші, але швидше згорають).

Радимо купувати виключно в офіційних постачальників. Перед покупкою обов’язково уточнюйте походження деревини, наявність документів і реальну вартість із урахуванням доставки.

