Життя з немовлям буває непростим, і родина потребує підтримки. Держава надає допомогу, щоб полегшити фінансове навантаження.

Вона стосується не лише матері, а й батька чи опікунів, які доглядають за дитиною. Такі виплати допомагають зосередитися на найважливішому. А саме на здоров’ї та розвитку малюка.

Якими будуть виплати при народженні дитини у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Чи зміниться розмір виплат при народженні дитини у 2026 році

Верховна Рада України ухвалила закон №13532, спрямований на посилення державної підтримки сімей і створення умов, що дозволяють поєднувати батьківство з професійним життям. Документ передбачає низку фінансових та соціальних ініціатив, які мають полегшити догляд за дітьми й підтримати молоді родини.

Ба більше, при народженні дитини родина отримає одноразову виплату у розмірі 50 тис. грн, а також щомісячну допомогу по 7 тис. грн для догляду за немовлям до досягнення ним одного року.

З 1 січня 2026 року встановлено такі розміри державної допомоги:

Жінкам, які не застраховані у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 7 тис. грн на місяць (крім випадків, передбачених частиною другою статті 4 Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми).

Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею одного року становить 7 тис. грн, а для дитини з інвалідністю – 10,5 тис. грн.

Допомога для догляду за дитиною у рамках програми єЯсла становить 8 тис. грн, а якщо дитина має інвалідність – 12 тис. грн.

Одноразова допомога учням першого класу у вигляді “пакунка школяра” встановлена у розмірі 5 тис. грн.

Державна допомога сім’ям з дітьми, призначена до набрання чинності Законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання материнства (батьківства) з професійною діяльністю, виплачується у розмірі та порядку, які діяли на дату призначення, до повного завершення її виплати.

Отже, для дітей, народжених після 1 січня 2026 року, передбачено одноразову виплату у розмірі 50 тис. грн, а “пакунок малюка” становить 8 451 грн. Подати заяву на отримання коштів можна через додаток Дія. Як оформити допомогу при народженні дитини читайте тут.

Нові соціальні програми

Закон також передбачає запровадження кількох державних ініціатив, серед яких:

єЯсла – програма для батьків, які після народження дитини повертаються до роботи;

єСадок – підтримка родин із дітьми від трьох до шести років;

збереження програми Пакунок малюка;

новий Пакунок школяра – допомога для дітей, які йдуть до першого класу;

посилена підтримка сімей, що виховують дітей з інвалідністю.

Як наголосили у Верховній Раді, основна мета ініціативи – створити сучасну систему підтримки сімей, яка стимулюватиме народжуваність і допоможе поєднувати виховання дітей із професійною діяльністю.

Закон має забезпечити комплексну підтримку батьків на всіх етапах – під час вагітності, після пологів та в перші роки життя дитини.