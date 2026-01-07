Громадяни, які багато років присвятили службі державі, захищаючи її та наражаючи на небезпеку власне життя, заслуговують на належний рівень пенсійного забезпечення. В Україні така пенсія має особливий порядок призначення та визначається спеціальними нормами законодавства.

Про індексацію пенсій військовим пенсіонерам у 2026 році, ми поговорили з адвокаткою Адвокатського бюро Івана Хомича Оленою Воронковою.

Чи буде індексація пенсій військовим пенсіонерам у 2026 році

Як зазначила експертка, вперше індексація військових пенсій була проведена лише у 2022 році – на 14 %, так само, як і для інших категорій пенсіонерів. До цього часу для військових жодної індексації пенсій не передбачалося.

Такі умови зберігалися протягом 2022–2025 років, і індексація здійснювалася на загальних підставах – як і для всіх інших пенсіонерів. Головна умова – пенсія має бути призначена до 31 грудня попереднього року.

Постанову щодо індексації пенсій традиційно ухвалюють наприкінці лютого. Саме в цей період визначається точний відсоток, на який буде підвищено виплати.

– Водночас в уряді вже неодноразово обговорювали необхідність регулювання розмірів спеціальних пенсій. Це стосується не лише військовослужбовців, а й інших категорій, зокрема чорнобильців, суддів і прокурорів. Однак наразі жодних нормативно-правових актів чи постанов, які б скасовували або змінювали індексацію спецпенсій, не ухвалено, – наголосила експертка.

Тож залишається чекати кінця лютого, аби побачити, як саме проходитиме індексація та на який відсоток зростуть пенсії.

Коли підвищать пенсії військовим пенсіонерам у 2026 році

Що стосується підвищення пенсій військовим пенсіонерам у 2026 році, то на загальнодержавному рівні це питання нині взагалі не розглядається.

Навпаки, простежується тенденція до погіршення умов. Зокрема йдеться про спроби реформувати систему формування військових пенсій та відкріпити їхній розмір від посадових окладів діючих військових.

– Це питання обговорюється ще з 2024 року, однак станом на зараз жоден законопроєкт так і не був ухвалений. Водночас дискусії щодо відмови від прив’язки пенсій до грошового забезпечення військовослужбовців тривають. Йдеться, зокрема, про законопроєкт, ініційований народною депутаткою Галиною Третьяковою, – нагадала адвокатка.

Нагадаємо, що Соціальний комітет під час розгляду проєкту держбюджету 2026, ініціював доповнення прикінцевих положень новими нормами. Ними передбачається доручення Кабінету Міністрів до 1 липня 2026 року підготувати та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про зміни до низки законів, зокрема щодо державної служби, суддів, прокуратури, чорнобильців і військових пенсіонерів.

Мета – запровадити єдині підходи до визначення пенсійного віку для осіб, які отримують пенсії за “спеціальними” законами, а також забезпечити їм індексацію пенсій на загальних підставах незалежно від змін заробітної плати, доходу чи грошового забезпечення. Мова йде і про пенсії військовим.

Раніше Галина Третьякова оприлюднила порівняльні дані щодо віку виходу на пенсію серед різних категорій громадян. За її інформацією, середній показник становить 54 роки, для отримувачів пенсії за віком – 59 років, для пенсій за вислугу років – 53 роки, а для суддів – також 53 роки. При цьому вона зазначала, що наведені дані ґрунтуються на статистиці за 2021 рік.

Також голова соціального комітету неодноразово наголошувала, що в Україні окремі категорії посадовців мають право виходити на пенсію за вислугу років, а не за віком, і, на її думку, такий підхід потребує перегляду.

Реформування спеціальних пенсій

Ба більше, в Україні готуються масштабні зміни у пенсійній системі, які мають на меті відмову від чинного формату спеціальних пенсій та запровадження накопичувального механізму. Про такі плани повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

За його словами, у відомстві вже розробляють оновлену модель пенсійного забезпечення, орієнтовану на довгострокову фінансову стійкість. Очікується, що вона дозволить забезпечити поступове та прогнозоване підвищення мінімальних пенсій, а не разові збільшення.

Міністр наголосив, що реформа стосуватиметься не лише солідарної системи. Окрему увагу планують приділити спеціальним пенсіям, які пропонують переформатувати у професійні. Такий крок, за його словами, має зменшити дисбаланс у пенсійній системі та знизити навантаження на Пенсійний фонд. При цьому одним із ключових завдань залишається визначення чітких і сталих джерел фінансування професійних пенсій, аби уникнути додаткового тиску на державний бюджет.

Але наразі ж розмір пенсій для військових і далі залишається прив’язаним до грошового забезпечення на відповідних посадах.

На скільки підвищать пенсії військовим пенсіонерам у 2026 році та кому варто чекати на збільшення виплат

Підвищення виплат військовим пенсіонерам також не планується. Адвокатка розповіла, що єдиним умовним винятком можуть стати поліцейські. Наразі обговорюється можливість змін до постанови Кабінету Міністрів № 988, яка регулює питання грошового забезпечення поліцейських.

Хоча ці зміни стосуються передусім зарплат діючих правоохоронців, вони безпосередньо мають вплинути і на розмір пенсій, адже виплати й досі залежать від грошового забезпечення. Таким чином, у разі зростання зарплат мають підвищитись й пенсії поліцейських, разом з тим, не виключено, що такий перерахунок доведеться проводити у судовому порядку.