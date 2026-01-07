Налог на добавленную стоимость (НДС) — это один из основных налогов, который взимается в Украине и большинстве стран мира. Его суть заключается в налогообложении добавленной стоимости на каждом этапе производства и реализации товаров или услуг. НДС является косвенным налогом, то есть он включается в стоимость товара или услуги и уплачивается конечным потребителем.

Какой размер НДС в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой НДС в Украине в 2026 году

Налог на добавленную стоимость (НДС) — налог, который входит в цену товаров, работ или услуг. Он уплачивается покупателем, но его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец. Размеры ставок налога определяет Налоговый кодекс Украины (НКУ).

НДС 2026 в Украине имеет такие ставки налога на добавленную стоимость:

20% — базовая ставка, применяемая к большинству товаров и услуг;

14% — сниженная ставка для отдельных сельскохозяйственных товаров;

7% — льготная ставка, которая применяется для:

лекарственных средств и медицинских изделий; услуг по показу оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов; проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках; показа фильмов, адаптированных для лиц с нарушениями зрения и слуха.

0% — ставка, применяемая к экспортным операциям и некоторым другим специфическим случаям.

НДС 2026: какие изменения произошли

По разъяснениям Государственной налоговой службы Украины, с 1 января 2026 года меняется механизм отчетности для отдельных категорий налоговых агентов. Новые правила касаются представления Налогового расчета, в котором отражаются доходы физических лиц, суммы удержанных налогов и начисленного единого социального взноса.

Отныне физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, будут отчитываться по квартальному принципу. Налоговый расчет будет подаваться в сроки, определенные для налогового квартала, при этом показатели необходимо детализировать отдельно за каждый месяц отчетного периода.

Для других налоговых агентов, не относящихся к ФЛП и самозанятым лицам, сохраняется месячный формат отчетности. Они, как и ранее, будут подавать налоговый расчет в пределах сроков, установленных для налогового месяца.

Такие нововведения предусмотрены законом Украины от 16 июля 2025 года №4536-IX, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины и ряд других нормативных актов. В частности, обновления коснулись положений пункта 51.1 статьи 51 и подпункта б пункта 176.2 статьи 176, определяющих порядок и сроки подачи Налогового расчета.

НДС на электрокары с 2026 года

По информации председателя парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, с 1 января 2026 года в Украине вводится новый подход к налогообложению электромобилей.

В своем Telegram-канале он сообщил, что как импорт электрокаров, так и их дальнейшая продажа внутри страны будут осуществляться с начислением налога на добавленную стоимость.

По его словам, новые правила будут применяться независимо от того, когда именно автомобиль был ввезен в Украину и уплачивался ли НДС при импорте ранее, а также без привязки к дате оформления права собственности.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что эти изменения являются обязательными для всех импортеров, как официальных автодилеров, так и граждан, которые самостоятельно ввозят электромобили.

Он также отметил, что дилеры будут продавать электрокары на внутреннем рынке с НДС, в том числе и те автомобили, которые были ввезены до 1 января 2026 года без этого налога.

В то же время для физических лиц ничего не меняется: при продаже электромобилей НДС не начисляется, поскольку граждане не являются плательщиками этого налога.