Податок на додану вартість (ПДВ) – це один із основних податків, який справляється в Україні та більшості країн світу. Його суть полягає в оподаткуванні доданої вартості на кожному етапі виробництва та реалізації товарів чи послуг. ПДВ є непрямим податком, тобто він включається у вартість товару або послуги та сплачується кінцевим споживачем.

Який розмір ПДВ в Україні у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Який ПДВ в Україні у 2026 році

Податок на додану вартість (ПДВ) — непрямий податок, який входить в ціну товарів, робіт чи послуг. Він сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець. Розміри ставок податку визначає Податковий кодекс України (ПКУ).

ПДВ 2026 в Україні має такі ставки:

20% — базова ставка, що застосовується до більшості товарів та послуг;

14% — знижена ставка для окремих сільськогосподарських товарів;

7% — пільгова ставка, яка застосовується для:

лікарських засобів та медичних виробів; послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проєктів; проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках; показу фільмів, адаптованих для осіб із порушеннями зору та слуху.

0% — ставка, що застосовується до експортних операцій та деяких інших специфічних випадків.

ПДВ 2026: які зміни відбулися

За роз’ясненнями Державної податкової служби України, з 1 січня 2026 року змінюється механізм звітування для окремих категорій податкових агентів. Нові правила стосуються подання Податкового розрахунку, в якому відображаються доходи фізичних осіб, суми утриманих податків та нарахованого єдиного соціального внеску.

Відтепер фізичні особи-підприємці та особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, звітуватимуть за квартальним принципом. Податковий розрахунок подаватиметься у строки, визначені для податкового кварталу, при цьому показники необхідно деталізувати окремо за кожен місяць звітного періоду.

Для інших податкових агентів, які не належать до ФОПів і самозайнятих осіб, зберігається місячний формат звітування. Вони, як і раніше, подаватимуть Податковий розрахунок у межах строків, установлених для податкового місяця.

Такі нововведення передбачені законом України від 16 липня 2025 року №4536-IX, яким внесено зміни до Податкового кодексу України та низки інших нормативних актів. Зокрема, оновлення торкнулися положень пункту 51.1 статті 51 та підпункту б пункту 176.2 статті 176, що визначають порядок і строки подання Податкового розрахунку.

ПДВ на електрокари з 2026 року

За інформацією голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева, з 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий підхід до оподаткування електромобілів.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що як імпорт електрокарів, так і їх подальший продаж усередині країни здійснюватимуться з нарахуванням податку на додану вартість.

За його словами, нові правила застосовуватимуться незалежно від того, коли саме автомобіль був завезений в Україну та чи сплачувався ПДВ під час імпорту раніше, а також без прив’язки до дати оформлення права власності.

Данило Гетманцев підкреслив, що ці зміни є обов’язковими для всіх імпортерів, як офіційних автодилерів, так і громадян, які самостійно ввозять електромобілі.

Він також зазначив, що дилери продаватимуть електрокари на внутрішньому ринку з ПДВ, зокрема й ті автомобілі, які були ввезені до 1 січня 2026 року без цього податку.

Водночас для фізичних осіб нічого не змінюється: при продажу електромобілів ПДВ не нараховується, оскільки громадяни не є платниками цього податку.