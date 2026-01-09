Новий рік приніс українцям не лише підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, але й вплинув на податкові зобов’язання для підприємців.

Чи впровадять ПДВ для ФОП у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Впровадження ПДВ для ФОП у 2026: що відомо

Наразі в пресі поширюється інформація про можливе підвищення ПДВ для ФОП у 2026 році, зокрема для платників єдиного податку, проте це не відповідає дійсності. Наразі йдеться лише про проєкт закону, який Міністерство фінансів України винесло на публічне обговорення.

Міністерство фінансів запропонувало законопроєкт, який має удосконалити адміністрування ПДВ для платників єдиного податку. Запровадження нових правил планується не раніше 1 січня 2027 року, що дає бізнесу та державі достатньо часу для підготовки та налаштування процесів.

Мета проєкту – уніфікувати правила для бізнесу з подібними оборотами, обмежити використання спрощеної системи для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, “сірого імпорту” та контрабанди, при цьому захистивши чесний малий бізнес.

Основні положення проєкту:

Платники єдиного податку 3-ї групи, які досягнуть ліміту обороту 1 млн грн, стають платниками ПДВ, при цьому ставка єдиного податку знижується з 5% до 3%.

Обов’язкова реєстрація платником ПДВ не поширюється на електронних резидентів, які перебувають на 3-й групі.

Реєстрація та звітність здійснюватимуться онлайн через Електронний кабінет, а програмне забезпечення буде вдосконалене для зручності подання звітів.

Очікується, що нові правила зменшать можливості “дроблення” бізнесу великими гравцями та забезпечать рівні умови для чесних платників. ПДВ робить невигідним продаж нелегально ввезених товарів, оскільки потрібен офіційний податковий кредит.

За оцінками Мінфіну, це дозволить додатково залучати близько 40 млрд грн на рік для фінансування безпеки та оборони.

Міністерство фінансів закликає зацікавлених сторін ознайомитися з документами та надсилати конкретні, аргументовані пропозиції для створення максимально справедливої та зручної системи для сумлінного малого бізнесу.

Податки для ФОПів у 2026 році: скільки доведеться платити підприємцям

У 2026 році для ФОП, які працюють на першій та другій групах, зміняться розміри податків. Це пов’язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, тож Державна податкова служба повідомила, скільки доведеться сплачувати ФОПам цього року.

З 1 січня 2026 року максимальний місячний єдиний податок для підприємців першої групи становитиме 332,80 грн, що не перевищує 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для другої групи він складе 1 729,40 грн, тобто до 20% від мінімальної зарплати.

Військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої груп у 2026 році встановлено на рівні 864,70 грн, що відповідає 10% мінімальної заробітної плати.

Розміри податків для ФОП 2026 розраховуються відповідно до соціальних показників, закладених у Державному бюджеті цього року.

Підвищена ставка у 15% застосовується, якщо ФОП перевищує граничний дохід своєї групи, отримує дохід від діяльності, яка не зазначена у реєстрі платників єдиного податку, або використовує способи розрахунків, не передбачені Податковим кодексом.

Також підвищена ставка стосується тих, хто займається забороненими видами діяльності для спрощеної системи, за винятком е-резидентів третьої групи, або провадить діяльність, не передбачену для своєї групи.

Військовий збір потрібно сплачувати щомісяця, не пізніше 20 числа поточного місяця. Такі зміни дозволяють привести ставки у відповідність до нових соціальних стандартів і забезпечити справедливе оподаткування для ФОПів у 2026 році.