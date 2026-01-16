В понедельник, 19 января, официальный курс евро к гривне не претерпел изменений и составит 50,43 грн, курс доллара США снова вырос и достиг очередного исторического максимума — 43,41 грн.

Курс доллара к гривне 19 января: что известно

Как свидетельствуют данные официального курса НБУ, доллар в январе восьмой раз подряд обновляет рекордные показатели стоимости.

Согласно решению НБУ, официальные курсы валют на понедельник, 19 января, установлены на следующем уровне:

1 доллар США — 43,41 грн (43,39 грн по состоянию на 16 января);

1 евро — 50,43 грн (50,43 грн по состоянию на 16 января).

Напомним, 6 января 2026 года официальный курс доллара впервые достиг исторического максимума — 42,42 грн. На следующий день показатель снова вырос — до 42,56 грн.

В третий раз рекорд был зафиксирован 8 января на уровне 42,71 грн, в четвертый раз — 9 января, когда курс доллара достиг 42,99 грн.

Кроме того, 12 января официальный курс доллара к гривне снова побил исторический рекорд, поднявшись до 43,07 грн.

К слову, Нацбанк установил на 9 января официальный курс гривны к евро на уровне 50,1762 грн за 1 евро.

За сутки национальная валюта ослабла на 25 копеек.

По информации НБУ, международные резервы Украины в течение 2025 года выросли на 30,8% — до 57,3 млрд долларов. Это — самый высокий показатель за весь период независимости.

