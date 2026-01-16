У понеділок, 19 січня, офіційний курс євро до гривні не зазнав змін і становитиме 50,43 грн, Курс долара США знову зріс і досяг чергового історичного максимуму – 43,41 грн.

Курс долара до гривні 19 січня: що відомо

Як свідчать дані офіційного курсу НБУ, долар у січні восьмий раз поспіль оновлює рекордні показники вартості.

Згідно з рішенням НБУ, офіційні курси валют на понеділок, 19 січня, встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,41 грн (43,39 грн станом на 16 січня);

1 євро – 50,43 грн (50,43 грн станом на 16 січня).

Нагадаємо, 6 січня 2026 року офіційний курс долара вперше сягнув історичного максимуму – 42,42 грн. Наступного дня показник знову зріс – до 42,56 грн.

Втретє рекорд було зафіксовано 8 січня на рівні 42,71 грн, вчетверте – 9 січня, коли курс долара досяг 42,99 грн.

Крім того, 12 січня офіційний курс долара до гривні знову побив історичний рекорд, піднявшись до 43,07 грн.

До слова, Нацбанк встановив на 9 січня офіційний курс гривні до євро на рівні 50,1762 грн за 1 євро. За добу національна валюта послабилася на 25 копійок.

За інформацією НБУ, міжнародні резерви України упродовж 2025 року зросли на 30,8% — до 57,3 млрд доларів. Це – найвищий показник за весь період незалежності.

