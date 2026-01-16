Украине критически не хватает генерации: Шмыгаль назвал потребности на 2026 год
- Украина в 2026 году нуждается в 2,2–2,7 ГВт новой генерации для регионов и общин.
- Часть завезенных энергетических мощностей до сих пор не установлена, за это будет ответственность.
- Киев имеет один из худших показателей по развитию распределенной генерации.
Для покрытия потребления общин и регионов Украина в 2026 году нуждается в 2,2-2,7 ГВт генерации.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Потребности генерации Украины: что известно
Денис Шмыгаль подчеркнул, что в 2025 году было введено в работу 762 МВт распределительной генерации, что в три раза больше, чем в 2024 году – 225 МВт.
– В 2026 году нам необходимо установить 2,2-2,7 ГВт генерации, чтобы регионы и общины могли покрывать свои потребности, – рассказал он.
Шмыгаль добавил, что лучшие показатели зафиксированы:
- в Киевской области;
- на Волыни;
- в Прикарпатье;
- в Черкасской области;
- и в Харьковской области.
В то же время один из худших показателей, по его словам, зафиксирован в Киеве, и это “напрямую влияет на сегодняшнюю ситуацию в столице”.
Министр обратил внимание на то, что много мощностей завезено в Украину, но до сих пор не установлено.
По его словам, за такие случаи будет устанавливаться персональная ответственность.
Также первый вице-премьер-министр энергетики сообщил, что в Украине уже введено более 250 МВт когенерации, еще примерно 200 МВт – на разных стадиях реализации. По его словам, установлено 187 МВт блочно-модульных котельных.
Напомним, в Украине из-за массированных атак Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что линия 112 работает в усиленном режиме и принимает сообщения о проблемах с базовыми коммунальными услугами.
К обработке обращений привлекли дополнительных операторов для быстрой передачи данных соответствующим службам.
Фото: Денис Шмигаль