Для покрытия потребления общин и регионов Украина в 2026 году нуждается в 2,2-2,7 ГВт генерации.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Потребности генерации Украины: что известно

Денис Шмыгаль подчеркнул, что в 2025 году было введено в работу 762 МВт распределительной генерации, что в три раза больше, чем в 2024 году – 225 МВт.

Сейчас смотрят

– В 2026 году нам необходимо установить 2,2-2,7 ГВт генерации, чтобы регионы и общины могли покрывать свои потребности, – рассказал он.

Шмыгаль добавил, что лучшие показатели зафиксированы:

в Киевской области;

на Волыни;

в Прикарпатье;

в Черкасской области;

и в Харьковской области.

В то же время один из худших показателей, по его словам, зафиксирован в Киеве, и это “напрямую влияет на сегодняшнюю ситуацию в столице”.

Министр обратил внимание на то, что много мощностей завезено в Украину, но до сих пор не установлено.

По его словам, за такие случаи будет устанавливаться персональная ответственность.

Также первый вице-премьер-министр энергетики сообщил, что в Украине уже введено более 250 МВт когенерации, еще примерно 200 МВт – на разных стадиях реализации. По его словам, установлено 187 МВт блочно-модульных котельных.

Напомним, в Украине из-за массированных атак Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что линия 112 работает в усиленном режиме и принимает сообщения о проблемах с базовыми коммунальными услугами.

К обработке обращений привлекли дополнительных операторов для быстрой передачи данных соответствующим службам.

Фото: Денис Шмигаль