Ситуация на топливном рынке Украины остается достаточно нестабильной, ведь на нее влияют колебания мировых цен на нефть, валютный курс и общая геополитическая напряженность.

В таких условиях водители традиционно ожидают возможных изменений на стеллажах АЗС. Какими будут цены на бензин, дизель и газ в феврале 2026 года — рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторинок Александр Сиренко.

Цены на топливо в феврале 2026 года

Эксперт отметил, что мировые цены на нефть растут на фоне политических событий. По состоянию на понедельник, 26 января, нефть торгуется на уровне $65 за баррель, что может свидетельствовать о вероятном повышении оптовых цен на бензин и дизель.

На валютном рынке тоже нет стабильности: евро и доллар продолжают расти по отношению к гривне. В то же время Сиренко надеется, что пик валютных колебаний уже проходит и курс доллара удержится в пределах 43,30–43,40 грн.

Важно, что налоговый фактор в феврале уже не будет влиять на цены. Повышение акцизов на все виды топлива, которое вступило в силу с 1 января 2026 года, операторы АЗС уже заложили в розничную стоимость.

— Сейчас мы видим существенную разницу между оптовыми и розничными ценами. Это та маржа, которая позволяет компенсировать подорожание нефти и девальвацию гривны. Поэтому пока я не вижу оснований прогнозировать дальнейший рост цен на топливо, — подчеркнул эксперт.

Бензин и дизель, по словам Сиренко, уже прошли пик подорожания, поэтому в феврале возможны лишь незначительные колебания.

— Есть еще сезонная история с арктическим дизелем. Некоторые операторы продают зимний дизель по 71 грн и даже 73 грн за литр. Это исключительно маркетинг. Потепление нивелирует эти высокие цены. Не будет спроса на эти марки топлива и мы, возможно, увидим еще и снижение цен из-за отсутствия ажиотажных проявлений, — отметил эксперт.

Автогаз, который в начале года подорожал примерно на 1-1,50 грн, в феврале, скорее всего, останется стабильным.

Также эксперт заверил, что дефицита топлива в Украине не будет. Хотя спрос на топливо увеличился из-за отключения света, импорт нефтепродуктов находится на высоком уровне.

