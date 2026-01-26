Ситуація на паливному ринку України залишається досить нестабільною, адже на неї впливають коливання світових цін на нафту, валютний курс та загальна геополітична напруженість.

У таких умовах водії традиційно очікують можливих змін на стелах АЗС. Якими будуть ціни на бензин, дизель і газ у лютому 2026 року — розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Ціни на пальне у лютому 2026 року

Експерт зазначив, що світові ціни на нафту ростуть на тлі політичних подій. Станом на понеділок, 26 січня, нафта торгується на рівні $65 за барель, що може свідчити про ймовірне підвищення оптових цін на бензин і дизель.

Зараз дивляться

На валютному ринку теж немає стабільності: євро і долар продовжують зростати відносно гривні. Водночас Сіренко сподівається, що пік валютних коливань уже минає і курс долара утримається в межах 43,30–43,40 грн.

Важливо, що податковий чинник у лютому вже не впливатиме на ціни. Підвищення акцизів на всі види пального, яке набуло чинності з 1 січня 2026 року, оператори АЗС вже заклали у роздрібну вартість.

– Зараз ми бачимо суттєву різницю між оптовими і роздрібними цінами. Це та маржа, яка дозволяє компенсувати подорожчання нафти й девальвацію гривні. Тому поки що я не бачу підстав прогнозувати подальше зростання цін на пальне, – наголосив експерт.

Бензин і дизель, за словами Сіренка, вже пройшли пік здорожчання, тож у лютому можливі лише незначні коливання.

– Є ще сезонна історія щодо арктичного дизелю. Деякі оператори продають зимовий дизель по 71 грн і навіть 73 грн за літр. Це виключно маркетинг. Потепління нівелює ці високі ціни. Не буде попиту на ці марки пального і ми, можливо, побачимо ще й зниження цін через відсутність ажіотажних проявів, – зазначив експерт.

Автогаз, який на початку року додав у вартості близько 1-1,50 грн, у лютому, найімовірніше, залишатиметься стабільним.

Також експерт запевнив, що дефіциту пального в Україні не буде. Хоч попит на пальне збільшився через відлючення світла, імпорт нафтопродуктів перебуває на високому рівні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.