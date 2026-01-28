Начало нового года традиционно вызывает много вопросов относительно социальных выплат, ведь именно в январе происходят первые финансирования и вступают в силу новые нормы бюджета.

Когда будет финансирование социальных выплат в январе 2026 года, читайте в нашем материале.

Когда будет финансирование социальных выплат в январе 2026 года в Украине

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили, было ли финансирование социальных выплат в январе 2026 года. Итак, по состоянию на 27 января государство осуществляет финансирование социальных выплат в январе 2026 года, о чем свидетельствуют официальные данные Пенсионного фонда:

На пенсионное обеспечение направлено 65,7 млрд грн. Из этой суммы 8,9 млрд грн выплачено через АО Укрпочта, а 56,8 млрд грн — через уполномоченные банки.

На жилищные субсидии и льготы выделено 5,0 млрд грн.

На страховые выплаты направлено 2,9 млрд грн, из которых 1,8 млрд грн пошло на оплату больничных.

На государственные пособия и другие социальные выплаты предусмотрено 8,7 млрд грн.

В январе органы Пенсионного фонда Украины предоставили 1 млн 261,6 тыс. услуг гражданам, которые обратились.

Финансирование социальных выплат в январе 2026 года: что изменилось в начале года

Одним из ключевых изменений с 1 января 2026 года стало повышение минимальной заработной платы. С 1 января 2026 года она выросла с 8 000 до 8 647 грн. Это автоматически повлияло на ряд социальных выплат, прежде всего на пенсионное обеспечение.

Увеличение минималки стало основанием для пересмотра минимальной пенсии для неработающих лиц в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем. Отныне такая пенсия не может быть меньше 3 458,80 грн, что составляет 40% от минимальной зарплаты.

Более того, с учетом нового уровня минимальной зарплаты выросли ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной. Речь идет, в частности, о Героях Украины и кавалерах государственных наград, присвоенных с 2014 года.

С 1 января 2026 года также пересмотрен прожиточный минимум. Для лиц, утративших трудоспособность, он вырос с 2 361 до 2 595 грн. Это стало основанием для перерасчета минимальных и максимальных пенсий, а также всех надбавок и доплат, зависящих от этого показателя.

Для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем минимальная пенсия по возрасту выросла на 234 грн и теперь составляет 2 595 грн. Тем, кто имеет сверхнормативный стаж, также пересчитали доплаты, поэтому за каждый полный “лишний” год стажа пенсия увеличивается на 1% от указанной суммы.

