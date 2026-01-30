Правительство ввело автоматический перерасчет коммунальных услуг за январь 2026 года, если они не предоставлялись в результате российских атак на энергосистему или из-за аварийных ситуаций.

Об этом заявили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Перерасчет коммунальных услуг за январь

Президент поручил правительству и премьер-министру Украины подготовить решение, которое обеспечит справедливость для всех людей, оставшихся без отопления в эти месяцы.

Сейчас смотрят

– Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления, не должно быть и счетов. Это не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет. Без бюрократии – это должно заработать, – утверждает Зеленский.

Как отметила премьер-министр, люди должны платить только за реально полученные коммунальные услуги.

По ее словам, именно поэтому правительство приняло решение, которое гарантирует автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они совсем не предоставлялись или были ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам.

Как объяснила Свириденко, это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Как утверждает премьер-министр, поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно произвести перерасчет за весь период не предоставления услуг и отразить эти суммы в платежках.

При этом потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно, подчеркнула Свириденко.

Информацию о количестве дней отсутствия услуг по каждому дому должны обнародовать на веб-сайтах операторов, сказала премьер-министр. Она рассказала, что суммы перерасчета отразятся в платежках за январь 2026 года.

Кроме этого, премьер-министр поручила Министерству развития общин и территорий и Госпродпотребслужбе проконтролировать выполнение этого решения и докладывать о результатах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.