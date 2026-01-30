Уряд запровадив автоматичний перерахунок комунальних послуг за січень 2026 року, якщо їх не надавали внаслідок російських атак на енергосистему або через аварійні ситуації.

Про це заявили президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Перерахунок комунальних послуг за січень

Президент доручив уряду та прем’єр-міністру України підготувати рішення, що забезпечить справедливість для всіх людей, які залишалися без опалення цими місяцями.

– Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути й рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії – це має запрацювати, – стверджує Зеленський.

Як зазначила прем’єр-міністерка, люди мають платити лише за реально отримані комунальні послуги.

За її словами, саме тому уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони зовсім не надавалися або були неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин.

Як пояснила Свириденко, це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Як стверджує прем’єр-міністерка, надавачі комунальних послуг зобов’язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках.

Водночас споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно, наголосила Свириденко.

Інформацію про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку мають оприлюднити на вебсайтах операторів, сказала прем’єр-міністерка. Вона розповіла, що суми перерахунку відобразять у платіжках за січень 2026 року.

Крім цього, прем’єр-міністерка доручила Міністерству розвитку громад і територій та Держпродспоживслужбі проконтролювати виконання цього рішення та доповідати про результати.

