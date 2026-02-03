Должны ли пенсионеры оплачивать проезд в общественном транспорте и как пользоваться льготами
- Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в большинстве городских видов транспорта при наличии пенсионного удостоверения.
- В маршрутках количество льготных мест ограничено.
- За междугородние автобусы, поезда и такси пенсионеры должны оплачивать билет.
Пенсионеры — это уязвимая категория населения, которая живет на ограниченные доходы, поэтому для них важна каждая копейка.
Поэтому мы решили разобраться, должны ли пенсионеры оплачивать проезд в общественном транспорте и на какие виды транспорта распространяются льготы.
Имеют ли пенсионеры право на бесплатный проезд и при каких условиях
Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это регламентируется рядом нормативных документов, среди которых законы Украины, а также постановления Кабинета министров Украины №1081, определяющие порядок предоставления льгот.
Должны ли пенсионеры платить за проезд, зависит и от типа транспорта. В соответствии с постановлением №354, бесплатный проезд распространяется на большинство городских видов транспорта, таких как:
- троллейбусы;
- трамваи;
- городские автобусы;
- пригородные электрички.
Обязаны ли пенсионеры оплачивать проезд в общественном транспорте
Для маршруток действие льготы возможно, но количество льготных мест ограничивается и устанавливается местными властями. Поэтому, если в маршрутном такси уже едет льготник, пенсионеру могут отказать.
Чтобы воспользоваться льготой, пенсионеру необходимо предъявить пенсионное удостоверение или другую справку, подтверждающую статус.
В городах, где внедрена электронная система учета пассажиров, предусмотрено оформление электронного льготного билета. Если водитель или перевозчик отказывает в бесплатном проезде, следует зафиксировать данные транспортного средства, ФИО водителя, маршрут и время поездки, а по возможности — получить показания пассажиров и сохранить билет.
Затем нужно составить заявление в трех экземплярах и направить его в полицию, Укртрансбезопасность и местные власти, приложив копии пенсионного удостоверения и проездного билета.
Водители и перевозчики, нарушающие право пенсионеров на бесплатный проезд, несут административную ответственность, предусмотренную соответствующими нормативными актами, в виде штрафа.
Таким образом пенсионеры имеют возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно, а местные власти и контролирующие органы обеспечивают соблюдение этих правил.
Основные условия пользования льготой:
- необходимо иметь пенсионное удостоверение или справку;
- в городах с электронной системой — оформлять льготный билет;
- в маршрутных такси количество мест ограничено.
За проезд каким транспортом пенсионеры должны платить
К видам транспорта, за которые украинским пенсионерам придется платить, относятся:
- междугородные автобусы;
- поезда;
- услуги такси.
Это означает, что бесплатные льготы не распространяются на эти транспортные средства.