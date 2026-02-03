Пенсионеры — это уязвимая категория населения, которая живет на ограниченные доходы, поэтому для них важна каждая копейка.

Поэтому мы решили разобраться, должны ли пенсионеры оплачивать проезд в общественном транспорте и на какие виды транспорта распространяются льготы.

Имеют ли пенсионеры право на бесплатный проезд и при каких условиях

Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это регламентируется рядом нормативных документов, среди которых законы Украины, а также постановления Кабинета министров Украины №1081, определяющие порядок предоставления льгот.

Должны ли пенсионеры платить за проезд, зависит и от типа транспорта. В соответствии с постановлением №354, бесплатный проезд распространяется на большинство городских видов транспорта, таких как:

троллейбусы;

трамваи;

городские автобусы;

пригородные электрички.

Обязаны ли пенсионеры оплачивать проезд в общественном транспорте

Для маршруток действие льготы возможно, но количество льготных мест ограничивается и устанавливается местными властями. Поэтому, если в маршрутном такси уже едет льготник, пенсионеру могут отказать.

Чтобы воспользоваться льготой, пенсионеру необходимо предъявить пенсионное удостоверение или другую справку, подтверждающую статус.

В городах, где внедрена электронная система учета пассажиров, предусмотрено оформление электронного льготного билета. Если водитель или перевозчик отказывает в бесплатном проезде, следует зафиксировать данные транспортного средства, ФИО водителя, маршрут и время поездки, а по возможности — получить показания пассажиров и сохранить билет.

Затем нужно составить заявление в трех экземплярах и направить его в полицию, Укртрансбезопасность и местные власти, приложив копии пенсионного удостоверения и проездного билета.

Водители и перевозчики, нарушающие право пенсионеров на бесплатный проезд, несут административную ответственность, предусмотренную соответствующими нормативными актами, в виде штрафа.

Таким образом пенсионеры имеют возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно, а местные власти и контролирующие органы обеспечивают соблюдение этих правил.

Основные условия пользования льготой:

необходимо иметь пенсионное удостоверение или справку;

в городах с электронной системой — оформлять льготный билет;

в маршрутных такси количество мест ограничено.

За проезд каким транспортом пенсионеры должны платить

К видам транспорта, за которые украинским пенсионерам придется платить, относятся:

междугородные автобусы;

поезда;

услуги такси.

Это означает, что бесплатные льготы не распространяются на эти транспортные средства.

