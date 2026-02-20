Часто можна почути, що якщо в квартирі зареєстровано багато людей, то й рахунки за комунальні послуги автоматично зростають. Насправді це не зовсім так.

Чи впливає кількість прописаних на квартплату, читайте в нашому матеріалі.

Чи впливає кількість прописаних людей на квартплату

Насправді сума залежить від того, чи встановлені лічильники та як саме розраховується конкретна послуга.

Відповідно до статті 9 закону України Про житлово-комунальні послуги, споживач зобов’язаний оплачувати надані послуги згідно з умовами договору та фактичними обсягами споживання.

Якщо ж у квартирі немає приладів обліку, постачальник нараховує оплату за встановленими нормами споживання – і тоді розрахунок здійснюється на кожну зареєстровану особу.

На що може впливати кількість прописаних людей у квартирі:

на нарахування сум для оплати холодної та гарячої води без лічильників;

на квитанції щодо газу (якщо відсутній індивідуальний прилад обліку);

на послуги з вивезення побутових відходів;

інколи на водовідведення.

У такому випадку, чим більше осіб зареєстровано в житлі, тим більшою буде сума в платіжці, навіть якщо хтось із них фактично не проживає в помешканні.

Кількість прописаних у квартирі: на що впливає, а на що ні

Якщо встановлені лічильники води чи газу, оплата здійснюється за фактичним споживанням. Кількість зареєстрованих осіб у цьому разі значення не має, адже важливі лише показники приладів обліку.

Окремі платежі взагалі не залежать від кількості мешканців. Вони розраховуються за площею житла.

На що не впливає кількість прописаних людей у квартирі:

опалення (у більшості випадків нарахування за квадратні метри чи за лічильником);

плата за утримання будинку та прибудинкової території;

квартплата;

внески на поточний або капітальний ремонт.

Тобто навіть якщо у квартирі зареєстрована одна людина або п’ятеро, розмір таких платежів буде однаковим за однакової площі.

Як впливає кількість прописаних людей на субсидії

Кількість зареєстрованих осіб важлива при оформленні субсидій і пільг.

Під час розрахунку субсидії враховуються:

доходи всіх зареєстрованих у помешканні;

склад домогосподарства;

соціальні норми житла.

Якщо в квартирі зареєстрована особа з високим доходом, це може вплинути на право отримання субсидії, навіть якщо вона фактично проживає за іншою адресою. Тому питання реєстрації має не лише побутове, а й фінансове значення.

Реєстрація місця проживання – це документальний зв’язок людини з конкретною адресою. Саме туди надходять офіційні листи, судові повідомлення та інша важлива кореспонденція.

При цьому зняти особу з реєстрації без її згоди можливо лише через суд або у випадках, коли вона втратила право користування житлом відповідно до законодавства.

