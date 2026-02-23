Податки для ФОП у 2026 році: кому та скільки платити
З 1 січня 2026 року набули чинності нові податки для фізичних осіб – підприємців (ФОП).
Які податки має платити ФОП у 2026 році за новими правилами — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Які передбачені податки для ФОП в Україні у 2026 році
Від початку повномасштабного вторгнення ФОП отримали право не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), проте у 2025 році ця норма повернулася. Також було збільшено максимальну базу для нарахування ЄСВ. У 2026 році вона становить 20 мінімальних зарплат.
Нагадуємо, що у 2026 році мінімальна зарплата зросла й становить 8 647 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб дорівнює 3 328 грн.
Також у 2026 році встановлюється фіксований військовий збір для ФОПів 1, 2 та 4 груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. У 2026 році ця сума становить 864,7 грн щомісяця.
Окрім того, цього року передбачається обов’язкове подання щомісячної звітності з ЄСВ, податку на доходи фізичних осіб та військового збору для всіх суб’єктів, які виконують функції податкових агентів.
Податки для ФОП у році 2026: яка ставка єдиного податку
З 1 січня 2026 року змінюються розміри єдиного податку та військового збору для фізичних осіб–підприємців, які працюють на першій та другій групах спрощеної системи.
Максимальні ставки єдиного податку:
- ФОП 1 групи: до 332,80 грн на місяць (не більше 10 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
- ФОП 2 групи: до 1 729,40 грн на місяць (не більше 20 % від мінімальної зарплати).
ЄСВ та військовий збір для ФОП: скільки сплачують 1, 2, 4 групи
Для ФОП 1, 2 та 4 груп ставка військового збору становить 864,70 грн на місяць, що відповідає 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 2026 рік.
Порядок встановлення єдиного податку
Відповідно до ст. 293 Податкового кодексу України:
- Для 1 групи ставка визначається у відсотках від прожиткового мінімуму.
- Для 2 групи – у відсотках від мінімальної зарплати.
Фіксовані ставки на місяць затверджують сільські, селищні та міські ради залежно від виду діяльності ФОП.
Підвищена ставка 15 % застосовується у разі:
- перевищення встановленого ліміту доходу;
- отримання доходу від діяльності, не внесеної до реєстру платників єдиного податку;
- використання способу розрахунків, не передбаченого ПКУ;
- провадження видів діяльності, заборонених для спрощеної системи (окрім ФОП 3 групи – електронних резидентів);
- здійснення діяльності, не передбаченої для відповідної групи ФОП 1 або 2.
Коли сплачувати податки для ФОП у 2026 році: терміни
ФОП 1, 2 та 4 групи повинні сплачувати військовий збір щомісяця, не пізніше 20 числа поточного місяця.
У разі порушення цього терміну до платника застосовуються фінансові санкції.
Штрафи за прострочення передбачають:
- одноразове стягнення у розмірі 20% від несплаченої суми;
- пеню у розмірі 0,1% від заборгованості за кожен день затримки.
Який ліміт доходів ФОП у 2026 році
Ми розглянули, які податки для ФОП передбачені у 2026 році. Проте щоб підприємець міг залишатися у відповідній групі платників єдиного податку, він не має перевищувати річний граничний розмір доходу.
У 2026 році для підприємців є суттєві зміни в податкових зобов’язаннях, що істотно вплинуть на формування податкового календаря ФОП.
Ліміти доходу:
- 1 група: 1 444 049 грн
- 2 група: 7 211 598 грн
- 3 група: 10 091 049 грн
З 1 січня 2026 року всі ФОП, включно з першою групою, мають приймати безготівкові розрахунки.
Коли діють пільги на податки ФОП 1, 2, 3 груп
Пільги на податки можуть застосовуватись для ФОП, які зареєстровані на територіях, що наразі перебувають під тимчасовою окупацією.
А також для підприємців, які мають основне місце працевлаштування, де роботодавець сплачує за них ЄСВ у розмірі мінімальної заробітної плати. У такому разі внесок до системи соціального страхування вважається повністю сплаченим.