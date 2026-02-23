З 1 січня 2026 року набули чинності нові податки для фізичних осіб – підприємців (ФОП).

Які податки має платити ФОП у 2026 році за новими правилами — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які передбачені податки для ФОП в Україні у 2026 році

Від початку повномасштабного вторгнення ФОП отримали право не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), проте у 2025 році ця норма повернулася. Також було збільшено максимальну базу для нарахування ЄСВ. У 2026 році вона становить 20 мінімальних зарплат.

Нагадуємо, що у 2026 році мінімальна зарплата зросла й становить 8 647 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб дорівнює 3 328 грн.

Також у 2026 році встановлюється фіксований військовий збір для ФОПів 1, 2 та 4 груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. У 2026 році ця сума становить 864,7 грн щомісяця.

Окрім того, цього року передбачається обов’язкове подання щомісячної звітності з ЄСВ, податку на доходи фізичних осіб та військового збору для всіх суб’єктів, які виконують функції податкових агентів.

Податки для ФОП у році 2026: яка ставка єдиного податку

З 1 січня 2026 року змінюються розміри єдиного податку та військового збору для фізичних осіб–підприємців, які працюють на першій та другій групах спрощеної системи.

Максимальні ставки єдиного податку:

ФОП 1 групи: до 332,80 грн на місяць (не більше 10 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

ФОП 2 групи: до 1 729,40 грн на місяць (не більше 20 % від мінімальної зарплати).

ЄСВ та військовий збір для ФОП: скільки сплачують 1, 2, 4 групи

Для ФОП 1, 2 та 4 груп ставка військового збору становить 864,70 грн на місяць, що відповідає 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 2026 рік.

Порядок встановлення єдиного податку

Відповідно до ст. 293 Податкового кодексу України:

Для 1 групи ставка визначається у відсотках від прожиткового мінімуму.

Для 2 групи – у відсотках від мінімальної зарплати.

Фіксовані ставки на місяць затверджують сільські, селищні та міські ради залежно від виду діяльності ФОП.

Підвищена ставка 15 % застосовується у разі:

перевищення встановленого ліміту доходу;

отримання доходу від діяльності, не внесеної до реєстру платників єдиного податку;

використання способу розрахунків, не передбаченого ПКУ;

провадження видів діяльності, заборонених для спрощеної системи (окрім ФОП 3 групи – електронних резидентів);

здійснення діяльності, не передбаченої для відповідної групи ФОП 1 або 2.

Коли сплачувати податки для ФОП у 2026 році: терміни

ФОП 1, 2 та 4 групи повинні сплачувати військовий збір щомісяця, не пізніше 20 числа поточного місяця.

У разі порушення цього терміну до платника застосовуються фінансові санкції.

Штрафи за прострочення передбачають:

одноразове стягнення у розмірі 20% від несплаченої суми;

пеню у розмірі 0,1% від заборгованості за кожен день затримки.

Який ліміт доходів ФОП у 2026 році

Ми розглянули, які податки для ФОП передбачені у 2026 році. Проте щоб підприємець міг залишатися у відповідній групі платників єдиного податку, він не має перевищувати річний граничний розмір доходу.

У 2026 році для підприємців є суттєві зміни в податкових зобов’язаннях, що істотно вплинуть на формування податкового календаря ФОП.

Ліміти доходу:

1 група: 1 444 049 грн

2 група: 7 211 598 грн

3 група: 10 091 049 грн

З 1 січня 2026 року всі ФОП, включно з першою групою, мають приймати безготівкові розрахунки.

Коли діють пільги на податки ФОП 1, 2, 3 груп

Пільги на податки можуть застосовуватись для ФОП, які зареєстровані на територіях, що наразі перебувають під тимчасовою окупацією.

А також для підприємців, які мають основне місце працевлаштування, де роботодавець сплачує за них ЄСВ у розмірі мінімальної заробітної плати. У такому разі внесок до системи соціального страхування вважається повністю сплаченим.

