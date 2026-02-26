Мировые цены на нефть в течение февраля выросли почти на 10%, и именно этот фактор будет определять ситуацию на украинских АЗС в марте 2026 года.

Чего ожидать водителям и будет ли рост цен на бензин, дизель и газ – рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторинок Александр Сиренко.

Цены на топливо в марте 2026 года

По словам эксперта, подорожание нефти напрямую влияет на импорт топлива, ведь Украина почти полностью закупает нефтепродукты в Европе по мировым котировкам.

– За месяц нефть подорожала почти на 10%. Это не означает, что бензин или дизель автоматически подорожают на те же 10%, ведь в литре топлива есть налоговая составляющая. Но предпосылки для роста есть, – пояснил Сиренко.

Эксперт отмечает, что крупные сети традиционно задают ценовую политику на рынке. Если они корректируют стоимость, региональные операторы обычно следуют за ними.

По его прогнозу, в марте возможен рост цен на бензин и дизель в пределах еще около 1 грн за литр. В то же время ситуация остается зависимой от дальнейшей динамики котировок нефти и валютного курса.

– Нефть дорожает – топливо реагирует быстро. Когда же котировки снижаются, обратное движение происходит медленнее и не на ту же величину, – добавляет Александр Сиренко.

Цены и сезонный фактор

Начало весенних полевых работ, по словам эксперта, уже несколько лет не создает ценового ажиотажа на рынке. Импортеры заранее формируют объемы поставок под потребности аграриев, поэтому сезонность влияет только на объемы, а не на розничные цены.

Среди ключевых факторов марта остаются:

мировые котировки нефти и нефтепродуктов;

валютный курс;

налоговая политика;

спрос и предложение на внутреннем рынке.

Также Александр Сиренко напомнил, что военные риски и возможные перебои с логистикой также остаются фактором влияния. В то же время рынок научился оперативно переориентировать поставки из разных направлений.

