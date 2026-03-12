В Україні готують нову програму фінансової підтримки для пенсіонерів та людей, які отримують соціальну допомогу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Доплата для пенсіонерів: що відомо

За його словами, під час наради з урядом було домовлено підготувати нові програми підтримки для українців.

Зокрема, Міністерство соціальної політики має розробити програму спеціальної доплати для пенсіонерів та людей, які отримують соціальну допомогу.

Виплати планують запустити вже у квітні.

За словами президента, допомогу отримають щонайменше 13 млн українців.

Розмір доплати становитиме 1 500 грн.

Володимир Зеленський зазначає, що кошти нараховуватимуть автоматично — без подання заяв чи додаткових документів.

— Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна, — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що доручив підготувати відповідні програми під час наради з урядовцями.

Йдеться про премʼєр-міністерку Юлію Свириденко, першого віцепрем’єра Дениса Шмигаля, а також міністрів Олексія Соболева та Дениса Улютіна.

