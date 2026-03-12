1500 грн доплати пенсіонерам: Зеленський анонсував нову програму підтримки
- Україна запускає нову програму соціальної підтримки.
- 1 500 грн отримають щонайменше 13 млн українців.
- Доплата стосуватиметься пенсіонерів та отримувачів соцдопомоги.
В Україні готують нову програму фінансової підтримки для пенсіонерів та людей, які отримують соціальну допомогу.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Доплата для пенсіонерів: що відомо
За його словами, під час наради з урядом було домовлено підготувати нові програми підтримки для українців.
Зокрема, Міністерство соціальної політики має розробити програму спеціальної доплати для пенсіонерів та людей, які отримують соціальну допомогу.
Виплати планують запустити вже у квітні.
За словами президента, допомогу отримають щонайменше 13 млн українців.
Розмір доплати становитиме 1 500 грн.
Володимир Зеленський зазначає, що кошти нараховуватимуть автоматично — без подання заяв чи додаткових документів.
— Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна, — зазначив Зеленський.
Президент повідомив, що доручив підготувати відповідні програми під час наради з урядовцями.
Йдеться про премʼєр-міністерку Юлію Свириденко, першого віцепрем’єра Дениса Шмигаля, а також міністрів Олексія Соболева та Дениса Улютіна.