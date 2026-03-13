Стоимость обучения в автошколе остается важным вопросом для тех, кто планирует получить водительское удостоверение.

Факты ICTV узнавали, сколько стоит сдать на права в Украине в 2026 году и как можно сэкономить.

Сколько стоит обучение в автошколе в 2026 году: стоимость теории

Цена обучения теории зависит от региона и формата занятий. В среднем она составляет от 3 500 до 8 000 грн. Очные курсы в автошколе обычно стоят дороже, чем онлайн-занятия. Виртуальные курсы становятся популярнее благодаря возможности самостоятельного распределения времени и удобству обучения.

Для тех, кто хочет сэкономить, есть возможность изучать теорию самостоятельно. Однако преподаватели автошколы могут существенно упростить понимание сложных дорожных ситуаций, а также акцентировать внимание на вопросах, которые часто встречаются на экзаменах.

Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД составляет 250 грн.

Сколько стоит сдать на права в Украине: стоимость практического вождения

Занятия по вождению являются самым дорогим этапом обучения. Средняя стоимость одного урока (60 минут) варьируется от 900 до 1200 грн, в зависимости от региона. Полный курс предполагает около 40 часов практики, что в денежном эквиваленте составляет от 36 000 до 48 000 грн.

Некоторым ученикам требуется больше уроков для уверенного управления автомобилем, что увеличивает конечную стоимость обучения. В то же время некоторые автошколы предлагают комплексные пакеты, которые включают и теоретическую, и практическую подготовку. Такие предложения выгоднее, чем оплата каждого этапа по отдельности.

Практический экзамен в сервисном центре МВД стоит 420 грн.

Сколько стоит стать водителем в 2026 году: скрытые расходы

Обучение в автошколе не ограничивается только теоретическими и практическими занятиями.

Дополнительные расходы включают:

Медицинскую справку, стоимость которой зависит от медучреждения и обследований (500-2 000 грн);

Фотографии на документы (100-200 грн);

Учебные материалы, такие как книги или доступ к онлайн-курсам (100-500 грн);

Впервые водительское удостоверение выдается на два года. Его стоимость ориентировочно вам обойдется в 608 грн. В эту сумму входит бланковая продукция, которая стоит 378 грн, а услуга получения удостоверения — 230 грн. Эти деньги надо оплатить в сервисном центре МВД.

Водитель, получивший первое удостоверение, имеет право совершить не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения в течение двух лет. Если количество нарушений превышает два или если водитель совершил уголовное преступление, обмен удостоверения на постоянное возможен только после повторной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Как уменьшить расходы на обучение

Вот несколько советов, которые помогут снизить расходы:

Выбирайте онлайн-курсы, ведь они, как правило, дешевле традиционных занятий.

Следите за сезонными скидками и акционными предложениями автошкол.

Рассмотрите возможность оплаты полного курса одним платежом — иногда это выгоднее.

Используйте бесплатные ресурсы для подготовки к экзаменам.

Итак, если подсчитать все расходы, связанные с обучением, сдачей практических экзаменов, а также оформлением водительского удостоверения, то будущему водителю придется потратить от 39 тыс. грн до 55 тыс. грн.

