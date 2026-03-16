Повышение пенсий по инвалидности: сколько платят после индексации
- С 1 марта 2026 года в Украине произошло повышение пенсий по инвалидности в соответствии с постановлением КМУ № 236.
- Индексация проведена с коэффициентом 1,121, а повышение составляет от 100 до 2 595 грн.
- Перерасчет произведен автоматически для всех категорий лиц с инвалидностью.
Люди с инвалидностью составляют отдельную категорию граждан, которые в силу состояния своего здоровья или ограниченных физических возможностей нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны государства. Для них важны финансовые и социальные гарантии, помогающие обеспечить достойную жизнь.
Будет ли индексация пенсий по инвалидности в 2026 году
Как сообщили в ПФУ, начиная с 1 марта 2026 года в Украине проводится перерасчет пенсий по инвалидности в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №236.
Индексация заключается в увеличении показателя средней заработной платы, который используется для расчета пенсии, на коэффициент 1,121.
Размер повышения для каждого пенсионера определяется индивидуально, но минимальное повышение – 100 грн, а максимальное – 2595 грн.
Перерасчет производится автоматически по данным Пенсионного фонда, дополнительных обращений от пенсионеров не требуется.
Какую минимальную пенсию получат лица с инвалидностью
В соответствии с постановлением Кабинета министров №236, лица с инвалидностью I группы, получающие пенсию в соответствии с законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, независимо от возраста и продолжительности стажа, с 1 марта будут получать 3 725 грн.
Пенсии для лиц с инвалидностью: сколько получат бывшие военные
Для лиц с инвалидностью, получающих пенсию в соответствии со статьёй 22 закона Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц, с 1 марта 2026 года установлены следующие повышения:
Для рекрутов, солдат и матросов срочной службы:
- I группа – до 8 116,59 грн (повышение на 876,10 грн)
- II группа – до 7 446,26 грн (повышение на 803,74 грн)
- III группа – до 7 100,60 грн (повышение на 766,43 грн)
Для других лиц с инвалидностью, не относящихся к этой категории:
- I группа – до 7 438,19 грн (повышение на 802,87 грн)
- II группа – до 7 100,60 грн (повышение на 766,43 грн)
- III группа – до 6 761,40 грн (повышение на 729,82 грн)
Повышение пенсий по инвалидности для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы
Для тех, кто получает пенсию по инвалидности, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС (статья 54 закона Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы), повышение с 1 марта выглядит следующим образом:
- I группа – до 11 048,25 грн (повышение на 1 192,54 грн)
- II группа – до 8 838,60 грн (повышение на 954,03 грн)
- III группа – до 6 813,09 грн (повышение на 735,40 грн)
- Дети с инвалидностью – до 6 813,09 грн (повышение на 735,40 грн)
Также перечислены пенсии ликвидаторам и членам семей I категории с учетом заработной платы или пятикратного минимума зарплаты за работу по ликвидации последствий аварии.
Пенсии по инвалидности: вырастут ли в 2026 году выплаты для УБД
В соответствии с пунктом 6 постановления № 236 и постановления КМУ № 656, с 1 марта 2026 года ежемесячный размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий установлен следующим образом:
- I группа инвалидности — 18 885 грн
- II группа инвалидности – 15 494 грн
- III группа инвалидности – 10 625 грн
- Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства – 6 197 грн
Эти суммы включают все надбавки, повышения, дополнительные пенсии, целевую денежную помощь и сумму индексации.