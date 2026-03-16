Люди с инвалидностью составляют отдельную категорию граждан, которые в силу состояния своего здоровья или ограниченных физических возможностей нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны государства. Для них важны финансовые и социальные гарантии, помогающие обеспечить достойную жизнь.

Будет ли индексация пенсий по инвалидности в 2026 году

Как сообщили в ПФУ, начиная с 1 марта 2026 года в Украине проводится перерасчет пенсий по инвалидности в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №236.

Индексация заключается в увеличении показателя средней заработной платы, который используется для расчета пенсии, на коэффициент 1,121.

Размер повышения для каждого пенсионера определяется индивидуально, но минимальное повышение – 100 грн, а максимальное – 2595 грн.

Перерасчет производится автоматически по данным Пенсионного фонда, дополнительных обращений от пенсионеров не требуется.

Какую минимальную пенсию получат лица с инвалидностью

В соответствии с постановлением Кабинета министров №236, лица с инвалидностью I группы, получающие пенсию в соответствии с законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, независимо от возраста и продолжительности стажа, с 1 марта будут получать 3 725 грн.

Пенсии для лиц с инвалидностью: сколько получат бывшие военные

Для лиц с инвалидностью, получающих пенсию в соответствии со статьёй 22 закона Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц, с 1 марта 2026 года установлены следующие повышения:

Для рекрутов, солдат и матросов срочной службы:

I группа – до 8 116,59 грн (повышение на 876,10 грн)

II группа – до 7 446,26 грн (повышение на 803,74 грн)

III группа – до 7 100,60 грн (повышение на 766,43 грн)

Для других лиц с инвалидностью, не относящихся к этой категории:

I группа – до 7 438,19 грн (повышение на 802,87 грн)

II группа – до 7 100,60 грн (повышение на 766,43 грн)

III группа – до 6 761,40 грн (повышение на 729,82 грн)

Повышение пенсий по инвалидности для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы

Для тех, кто получает пенсию по инвалидности, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС (статья 54 закона Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы), повышение с 1 марта выглядит следующим образом:

I группа – до 11 048,25 грн (повышение на 1 192,54 грн)

II группа – до 8 838,60 грн (повышение на 954,03 грн)

III группа – до 6 813,09 грн (повышение на 735,40 грн)

Дети с инвалидностью – до 6 813,09 грн (повышение на 735,40 грн)

Также перечислены пенсии ликвидаторам и членам семей I категории с учетом заработной платы или пятикратного минимума зарплаты за работу по ликвидации последствий аварии.

Пенсии по инвалидности: вырастут ли в 2026 году выплаты для УБД

В соответствии с пунктом 6 постановления № 236 и постановления КМУ № 656, с 1 марта 2026 года ежемесячный размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий установлен следующим образом:

I группа инвалидности — 18 885 грн

II группа инвалидности – 15 494 грн

III группа инвалидности – 10 625 грн

Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства – 6 197 грн

Эти суммы включают все надбавки, повышения, дополнительные пенсии, целевую денежную помощь и сумму индексации.

Источник : Пенсионный фонд

