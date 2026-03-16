Особи з інвалідністю становлять окрему категорію громадян, які через стан свого здоров’я або обмежені фізичні можливості потребують особливої уваги та підтримки з боку держави. Для них важливі фінансові та соціальні гарантії, що допомагають забезпечити гідне життя.

Чи буде перерахунок пенсій по інвалідності у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Чи буде індексація пенсій по інвалідності у 2026 році

Як повідомили у ПФУ, починаючи з 1 березня 2026 року в Україні проводиться перерахунок пенсій по інвалідності відповідно до постанови Кабінету міністрів України №236.

Індексація полягає у збільшенні показника середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсії, на коефіцієнт 1,121.

Розмір підвищення для кожного пенсіонера визначається індивідуально, але мінімальне підвищення – 100 грн, а максимальне – 2595 грн.

Перерахунок проводиться автоматично за даними Пенсійного фонду, додаткових звернень від пенсіонерів не потрібно.

Яку мінімальну пенсію отримають особи з інвалідністю

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №236, особи з інвалідністю І групи, які отримують пенсію за законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, незалежно від віку та тривалості стажу, з 1 березня отримуватимуть 3 725 грн.

Пенсії для осіб з інвалідністю: скільки отримають колишні військові

Для осіб з інвалідністю, які отримують пенсію відповідно до статті 22 закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, з 1 березня 2026 року встановлено такі підвищення:

Для рекрутів, солдатів і матросів строкової служби:

  • І група – до 8 116,59 грн (підвищення на 876,10 грн)
  • ІІ група – до 7 446,26 грн (підвищення на 803,74 грн)
  • ІІІ група – до 7 100,60 грн (підвищення на 766,43 грн)

Для інших осіб з інвалідністю, які не належать до цієї категорії:

  • І група – до 7 438,19 грн (підвищення на 802,87 грн)
  • ІІ група – до 7 100,60 грн (підвищення на 766,43 грн)
  • ІІІ група – до 6 761,40 грн (підвищення на 729,82 грн)

Підвищення пенсій по інвалідності для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Для тих, хто отримує пенсію через інвалідність, пов’язану з аварією на Чорнобильській АЕС (стаття 54 закону України Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), підвищення з 1 березня виглядає так:

  • І група – до 11 048,25 грн (підвищення на 1 192,54 грн)
  • ІІ група – до 8 838,60 грн (підвищення на 954,03 грн)
  • ІІІ група – до 6 813,09 грн (підвищення на 735,40 грн)
  • Діти з інвалідністю – до 6 813,09 грн (підвищення на 735,40 грн)

Також перераховано пенсії ліквідаторам та членам сімей І категорії з урахуванням заробітної плати або п’ятикратного мінімуму зарплати за роботу по ліквідації наслідків аварії.

Пенсії по інвалідності: чи зростуть у 2026 році виплати для УБД

Відповідно до пункту 6 постанови №236 та постанови КМУ №656, з 1 березня 2026 року щомісячний розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій визначено так:

  • І група інвалідності – 18 885 грн
  • ІІ група інвалідності – 15 494 грн
  • ІІІ група інвалідності – 10 625 грн
  • Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності – 6 197 грн

Ці суми включають усі надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільову грошову допомогу та суму індексації.

Джерело: Пенсионный фонд

