Підвищення пенсій по інвалідності: скільки платять після індексації
- З 1 березня 2026 року в Україні відбулося підвищення пенсій по інвалідності відповідно до постанови КМУ №236.
- Індексація проведена з коефіцієнтом 1,121, а підвищення становить від 100 до 2 595 грн.
- Перерахунок здійснено автоматично для всіх категорій осіб з інвалідністю.
Особи з інвалідністю становлять окрему категорію громадян, які через стан свого здоров’я або обмежені фізичні можливості потребують особливої уваги та підтримки з боку держави. Для них важливі фінансові та соціальні гарантії, що допомагають забезпечити гідне життя.
Чи буде індексація пенсій по інвалідності у 2026 році
Як повідомили у ПФУ, починаючи з 1 березня 2026 року в Україні проводиться перерахунок пенсій по інвалідності відповідно до постанови Кабінету міністрів України №236.
Індексація полягає у збільшенні показника середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсії, на коефіцієнт 1,121.
Розмір підвищення для кожного пенсіонера визначається індивідуально, але мінімальне підвищення – 100 грн, а максимальне – 2595 грн.
Перерахунок проводиться автоматично за даними Пенсійного фонду, додаткових звернень від пенсіонерів не потрібно.
Яку мінімальну пенсію отримають особи з інвалідністю
Відповідно до постанови Кабінету міністрів №236, особи з інвалідністю І групи, які отримують пенсію за законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, незалежно від віку та тривалості стажу, з 1 березня отримуватимуть 3 725 грн.
Пенсії для осіб з інвалідністю: скільки отримають колишні військові
Для осіб з інвалідністю, які отримують пенсію відповідно до статті 22 закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, з 1 березня 2026 року встановлено такі підвищення:
Для рекрутів, солдатів і матросів строкової служби:
- І група – до 8 116,59 грн (підвищення на 876,10 грн)
- ІІ група – до 7 446,26 грн (підвищення на 803,74 грн)
- ІІІ група – до 7 100,60 грн (підвищення на 766,43 грн)
Для інших осіб з інвалідністю, які не належать до цієї категорії:
- І група – до 7 438,19 грн (підвищення на 802,87 грн)
- ІІ група – до 7 100,60 грн (підвищення на 766,43 грн)
- ІІІ група – до 6 761,40 грн (підвищення на 729,82 грн)
Підвищення пенсій по інвалідності для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Для тих, хто отримує пенсію через інвалідність, пов’язану з аварією на Чорнобильській АЕС (стаття 54 закону України Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), підвищення з 1 березня виглядає так:
- І група – до 11 048,25 грн (підвищення на 1 192,54 грн)
- ІІ група – до 8 838,60 грн (підвищення на 954,03 грн)
- ІІІ група – до 6 813,09 грн (підвищення на 735,40 грн)
- Діти з інвалідністю – до 6 813,09 грн (підвищення на 735,40 грн)
Також перераховано пенсії ліквідаторам та членам сімей І категорії з урахуванням заробітної плати або п’ятикратного мінімуму зарплати за роботу по ліквідації наслідків аварії.
Пенсії по інвалідності: чи зростуть у 2026 році виплати для УБД
Відповідно до пункту 6 постанови №236 та постанови КМУ №656, з 1 березня 2026 року щомісячний розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій визначено так:
- І група інвалідності – 18 885 грн
- ІІ група інвалідності – 15 494 грн
- ІІІ група інвалідності – 10 625 грн
- Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності – 6 197 грн
Ці суми включають усі надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільову грошову допомогу та суму індексації.