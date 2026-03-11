После инцидента с инкассаторскими машинами Ощадбанка, захваченными в Венгрии, Национальный банк Украины 9 и 10 марта 2026 года провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную для подкрепления касс банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Будет ли дефицит валюты в Украине: заявление Нацбанка

В НБУ уточнили, что с помощью своей операции поддержали наличную валютную ликвидность банков и сделали это превентивно, учитывая возможные ситуативные трудности с доставкой наличных через логистику.

Там также привели результаты операций по подкреплению касс банков наличными иностранной валютой.

09 марта 2026 года:

объявленный объем операций – 100 млн долл. США и 80 млн евро;

количество участников – пять банков;

общий объем заявок – четыре заявки на 53,1 млн долл. США и четыре заявки на 42 млн евро;

Отмечается, что все заявки были удовлетворены в полном объеме.

10 марта 2026 года:

объявленный объем операций – 100 млн долл. США и 35 млн евро;

количество участников – один банк;

общий объем заявки – 20 млн долл. США и 10 млн евро;

Эта заявка также была удовлетворена в полном объеме.

– Такой умеренный спрос на операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой свидетельствует о том, что в настоящее время банки имеют достаточный запас наличной валюты, а потребности в подкреплении ограничены, – пояснили в Нацбанке.

Там пообещали и в дальнейшем поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев.

Отмечается, что частота и объемы всех операций будут зависеть от потребностей банковской системы.

Отдельно обратили внимание, что операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками Украины никоим образом не повлияют на объем международных резервов Украины.

Напомним, правительство Венгрии приняло постановление об изъятии валюты и золота из инкассаторских автомобилей Ощадбанка.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига публично ответил на законопроект Венгрии об аресте изъятых активов Ощадбанка. По его словам, действия Венгрии не имеют никаких законных оснований.

В пресс-службе Ощадбанка ранее сообщали, что банк планирует предпринять юридические шаги для возвращения имущества и обжалования ограничительных мер, наложенных на его сотрудников.

Семь инкассаторов Ощадбанка, задержанных в Венгрии, уже вернулись в Украину.

