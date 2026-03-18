Почему дизельное топливо дороже бензина и стоит ли ждать снижения цен

В Украине уже началась посевная кампания, а значит, спрос на топливо, в частности на дизельное, традиционно растет. На этом фоне мы решили выяснить, что происходит с ценами и какова ситуация на рынке в настоящее время.

О том, почему дизельное топливо дороже бензина в Украине, и о ближайших прогнозах касательно цен Факты ICTV расспросили аналитика консалтинговой компании Нафторинок Александра Сиренко.

Сколько стоит дизельное топливо и бензин сегодня

По состоянию на 18 марта 2026 года дизельное топливо дороже бензина: в среднем бензин А-95 стоит около 70,50 грн за литр, а дизель — 78,80 грн за литр.

Сейчас смотрят

На рынке наблюдается общий рост цен. В частности, бензин А-92, А-95 и автогаз подорожали примерно на 1 грн за литр. Дизельное топливо также в основном подорожало, местами до 2 грн.

Самые низкие цены на бензин предлагает БРСМ-Нафта. Дизель по самой выгодной цене можно найти на заправках Укрнафты, в то же время дорогой — в сети WOG.

Что касается премиального дизеля (ДП+), то самый дешевый вариант также доступен на Укрнафте, здесь он стоит 78,99 грн за литр, а самый дорогой — на WOG, где его цена достигает 84,99 грн за литр.

Почему дизель дороже бензина

Отвечая на вопрос, почему дизельное топливо стоит дороже бензина, аналитик Александр Сиренко подчеркнул, что причина высоких цен на дизельное топливо связана с высокими котировками на европейском рынке.

Эксперт объясняет это внешними факторами, а также возможными потребностями для посевной кампании в ЕС. Ведь сейчас в Европе более теплая погода, поэтому аграрные компании заранее закупают дизель, чтобы обеспечить работу транспорта во время посевной.

В настоящее время в Украине нет ажиотажного спроса на дизельное топливо, поэтому повышение цен происходит прежде всего из-за внешних факторов, а не внутренних процессов. Кризис на рынке продолжается из-за войны на территории Ирана и ситуации в Ормузском проливе.

Почему дизель стоит дороже бензина: ожидать ли снижения цен

Эксперт добавил, что хотел бы прогнозировать стабилизацию или снижение цен, однако ситуация меняется очень быстро. В последнее время страны-экспортеры нефти пытались использовать трубопровод к терминалу в Черном море, что способствовало снижению цен. Однако уже вечером терминал был поражен Шахедами и ракетами, видео распространилось по сети, и цена на нефть снова выросла.

– Высокая цена на дизель наблюдается не только в Украине, но и в Европе. Сейчас розничная стоимость топлива почти догоняет оптовую, – подчеркнул аналитик.

Стоимость дизельного топлива в Европе составляет примерно 75 грн за литр, а на украинских заправках — около 80 грн за литр. Все больше продавцов предлагают дизель по цене выше 80 грн/л.

Эксперт считает, что в ближайшие дни ожидать снижения цены на дизельное топливо не стоит, однако ситуация настолько динамично меняется, что даже в течение одного дня цена может как вырасти, так и упасть на 10%.

Также аналитик считает, что дефицита топлива ожидать не стоит, в частности из-за того, что уже подписано большое количество контрактов, а компании, закупающие топливо, обеспечили его поставки. Несмотря на высокие цены, дефицита топлива на АЗС в Украине не будет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.