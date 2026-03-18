Чому дизель дорожчий за бензин і чи варто чекати здешевлення

В Україні вже розпочалася посівна кампанія, а отже, попит на пальне, зокрема дизель, традиційно зростає. На тлі цього ми вирішили з’ясувати, що відбувається з цінами та яка ситуація зараз на ринку.

Про те, чому ДП дорожче за бензин в Україні, та про найближчі прогнози щодо цін Факти ICTV розпитали аналітика консалтингової компанії Нафторинок Олександра Сіренка.

Скільки коштує дизель та бензин сьогодні

Станом на 18 березня 2026 року дизельне пальне дорожче за бензин, адже у середньому бензин А-95 коштує близько 70,50 грн за літр, а дизель — 78,80 грн за літр.

На ринку спостерігається загальне зростання цін. Зокрема, бензин А-92, А-95 та автогаз подорожчали приблизно на 1 грн за літр. Дизель також здебільшого додав у ціні, подекуди до 2 грн.

Найнижчі ціни на бензин пропонує БРСМ-Нафта. Дизель за найвигіднішою ціною можна знайти на заправках Укрнафти, водночас найдорожчий — у мережі WOG.

Що стосується преміального дизеля (ДП+), то найдешевший варіант також доступний на Укрнафті, тут він коштує 78,99 грн за літр, а найдорожчий — на WOG, де його ціна сягає 84,99 грн за літр.

Чому дизель дорожчий за бензин

Відповідаючи на запитання, чому дизель коштує дорожче, ніж бензин, аналітик Олександр Сіренко наголосив, що причина високих цін на ДП пов’язана з високими котируваннями на європейському ринку.

Експерт пояснює це зовнішніми факторами, а також можливими потребами для посівної кампанії в ЄС. Адже наразі в Європі більш тепла погода, тож аграрні компанії заздалегідь закуповують дизель, щоб забезпечити роботу транспорту під час посівної.

Наразі в Україні немає ажіотажного попиту на дизель, тому підвищення цін відбувається передусім через зовнішні фактори, а не внутрішні процеси. Криза на ринку триває через війну на території Ірану та ситуацію в Ормузькій протоці.

Чому дизель коштує дорожче за бензин: чи варто очікувати зниження цін

Експерт додав, що хотів би прогнозувати зупинку або зниження цін, проте ситуація змінюється дуже швидко. Останнім часом країни, які експортують нафту, намагалися використовувати трубопровід до терміналу у Чорному морі, що сприяло зниженню ціни. Проте вже ввечері термінал був уражений Шахедами та ракетами, відео розповсюдилося мережею, і ціна на нафту знову зросла.

– Висока ціна на дизель спостерігається не лише в Україні, а й у Європі. Зараз роздрібна вартість пального майже наздоганяє оптову, – наголосив аналітик.

Вартість дизельного пального в Європі становить приблизно 75 грн за літр, а на українських заправках — близько 80 грн за літр. Все більше продавців пропонують дизель за ціною вище 80 грн/л.

Експерт вважає, що найближчими днями очікувати зниження ціни на дизель не варто, проте ситуація настільки динамічно змінюється, що навіть протягом одного дня ціна може як зрости, так і впасти на 10%.

Також аналітик вважає, що дефіциту палива очікувати не варто, зокрема через те, що вже підписано велику кількість контрактів, а компанії, що закуповують паливо, забезпечили його постачання. Попри високі ціни, дефіциту пального на АЗС в Україні не буде.

