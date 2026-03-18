Європейський Союз має знайти підходи для погодження кредиту в розмірі €90 млрд для України, оскільки йому немає жодних альтернатив.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді.

За словами Зеленського, українська сторона висловила сподівання, що Європейський Союз знайде підходи для погодження кредиту на €90 млрд, оскільки альтернативи цьому немає.

Зараз дивляться

— Ми дуже розраховуємо, що країни ЄС знайдуть підходи, як вирішити це питання. Домовленість уклали ще до кінця 2025 року. А це вже перегляд домовленості. Це несправедливо. На мій погляд, будуть знайдені відповідні аргументи, – сказав він.

Як розповів президент України, більшість країн розуміють, що йдеться про абсолютно нечесне блокування.

Володимир Зеленський заявив, що критично важливим є саме отримання €90 млрд для посилення української армії, тоді як обговорювати можна лише механізми надання цих грошей.

Раніше стало відомо, що Угорщина зірвала надання Україні європейського кредиту на €90 млрд.

Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримав зміни до загального бюджету Європейського Союзу, які були обов’язковою умовою для виділення цих грошей.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.