Немає альтернативи кредиту ЄС на €90 млрд — Зеленський
- Володимир Зеленський заявив про відсутність альтернатив кредиту від ЄС у розмірі €90 млрд для зміцнення української армії та закликав знайти вихід із ситуації з угорським вето.
- Президент України наголосив що блокування кредиту є несправедливим, оскільки домовленість про фінансування досягнули ще до кінця 2025 року.
Європейський Союз має знайти підходи для погодження кредиту в розмірі €90 млрд для України, оскільки йому немає жодних альтернатив.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді.
Зеленський про кредит ЄС на €90 млрд
За словами Зеленського, українська сторона висловила сподівання, що Європейський Союз знайде підходи для погодження кредиту на €90 млрд, оскільки альтернативи цьому немає.
— Ми дуже розраховуємо, що країни ЄС знайдуть підходи, як вирішити це питання. Домовленість уклали ще до кінця 2025 року. А це вже перегляд домовленості. Це несправедливо. На мій погляд, будуть знайдені відповідні аргументи, – сказав він.
Як розповів президент України, більшість країн розуміють, що йдеться про абсолютно нечесне блокування.
Володимир Зеленський заявив, що критично важливим є саме отримання €90 млрд для посилення української армії, тоді як обговорювати можна лише механізми надання цих грошей.
Раніше стало відомо, що Угорщина зірвала надання Україні європейського кредиту на €90 млрд.
Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримав зміни до загального бюджету Європейського Союзу, які були обов’язковою умовою для виділення цих грошей.