Національний банк України вирішив не змінювати облікову ставку — вона й надалі становитиме 15%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Облікова ставка НБУ

Як пояснили в НБУ, це рішення має підтримати стабільність валютного ринку та допомогти стримувати інфляцію, щоб у перспективі повернути її до цільового рівня 5%.

У регуляторі наголосили: якщо інфляційні ризики збережуться, зниження ставки не буде. Якщо ж тиск на ціни посилиться — НБУ готовий підвищити ставку та застосувати додаткові заходи.

Що з інфляцією в Україну

На початку року інфляція загалом відповідала прогнозу НБУ. Водночас у лютому вона трохи прискорилася — до 7,6% у річному вимірі. Базова інфляція залишилася на рівні 7%.

Швидше, ніж очікувалося, дорожчали пальне, послуги та сирі продукти. Натомість ціни на оброблені товари зростали повільніше. У підсумку загальна інфляція лише незначно перевищила прогноз, а базова — повністю йому відповідала.

При цьому погіршилися інфляційні очікування населення. Ймовірно, це пов’язано з проблемами в енергетиці на початку року та подорожчанням товарів повсякденного попиту. Очікування бізнесу та інших груп залишаються відносно стабільними.

Що буде далі

У НБУ допускають, що найближчими місяцями інфляція може бути вищою, ніж очікувалося раніше. Серед причин — подорожчання енергоресурсів через ситуацію на Близькому Сході.

Водночас ситуація в енергосистемі України останнім часом покращилася, що має зменшити тиск на ціни.

НБУ також обіцяє підтримувати привабливість гривневих інструментів і стабільність валютного ринку — це має допомогти заспокоїти інфляційні очікування.

Зовнішня фінансова підтримка дозволяє Україні покривати дефіцит бюджету та утримувати міжнародні резерви на високому рівні. Це є важливим фактором стабільності валютного ринку.

Протягом останніх тижнів американський долар здорожчав щодо більшості валют, зокрема і гривні. Водночас обмінний курс гривні до євро та багатьох інших валют країн — основних торговельних партнерів України — змінився незначно.

Наслідки російської агресії залишаються основним викликом для інфляційної динаміки та економічного розвитку.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка – це один із методів стримування інфляції. За допомогою облікової ставки Нацбанк встановлює для банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошей на відповідний період.

Облікова ставка – це показник, що визначає відсоток, під який Нацбанк надає кредити комерційним банкам. Від нього залежать відсоток, під який банки надаватимуть кредити, та депозити людям та бізнесу.

Джерело: НБУ

