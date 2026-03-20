Через загострення ситуації на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки світові ціни на нафту різко пішли вгору. Це одразу відчули й українські водії, адже на автозаправках помітно подорожчали дизель, бензин та інші нафтопродукти.

У відповідь на таке зростання витрат держава вирішила підтримати автомобілістів і запровадила додаткову опцію в межах програми Національний кешбек — часткове повернення коштів за пальне.

Коли почне діяти кешбек на пальне та в яких мережах АЗС діє програма, читайте в нашому матеріалі.

Кешбек на пальне: коли почне діяти

З 20 березня в Україні запрацювала нова опція в межах програми Національний кешбек. Тож відтепер українці можуть отримувати часткове повернення коштів за придбане пальне.

Тобто вже від сьогодні кешбек на бензин, дизель і автогаз нараховується під час заправки на визначених АЗС.

Коли почнуть виплачувати кешбек за пальне

На сайті програми Національний кешбек зазначено, що зарахування кешбеку відбувається лише у разі фактичної оплати пального безпосередньо на АЗС. Якщо ж паливо купується наперед або через мобільні застосунки автозаправних станцій (наприклад, шляхом поповнення паливного гаманця), кешбек у такому випадку не нараховується.

Інформація про нарахування відображається в застосунку Дія, а виплати здійснюються до кінця місяця, що настає після покупки. Тобто, якщо скористатися програмою під час купівлі пального у березні, кошти можна отримати до кінця квітня.

Отриманий кешбек дозволяється витрачати не лише на пальне. Його можна використати для оплати комунальних послуг, придбання продуктів харчування, лікарських засобів, поштових послуг, книжок або навіть задонатити на підтримку Збройних сил України.

На яких АЗС заправлятися, щоб отримати кешбек за пальне

До програми вже приєдналися майже два десятки мереж автозаправок.

Кешбек за пальне, на яких АЗС будуть нараховувати:

Ukrnafta,

WOG,

OKKO,

UPG,

BRSM-Нафта,

SOCAR,

KLO,

AMIC,

Avantage7,

BVS,

MOTTO,

CHIPO,

Autotrans,

БАРС,

MANGO,

Parallel,

MARSHAL,

RODNIK,

MARTIN,

RLS,

СВОЇ/SUNOIL,

Magnum Energy,

24/7.

В уряді наголошують, що список партнерів поступово розширюватиметься.

Суть програми проста: держава частково компенсує витрати на пальне, щоб зменшити фінансовий тиск на водіїв у період зростання цін.

Стрибок вартості палива пов’язаний із глобальними факторами, зокрема ситуацією на світових енергетичних ринках. Тому кешбек розглядається як тимчасова підтримка, яка діятиме до 1 травня 2026 року.

Розмір повернення залежить від типу пального. За дизель передбачено 15%, за бензин — 10%, а за автогаз — 5%.

Водночас існує обмеження, адже можна отримати не більше 1000 гривень кешбеку на місяць саме за пальне. Загальний ліміт у межах всієї програми Національний кешбек залишається на рівні до 3000 гривень щомісяця.

Щоб отримати кешбек, потрібно обов’язково розраховуватися банківською карткою, підключеною до програми. Якщо платити готівкою, то жодного повернення коштів не буде.

Для тих, хто вже користується Національним кешбеком, нічого додатково робити не потрібно, адже нарахування відбувається автоматично.

Новим учасникам достатньо оформити картку в банку-партнері, підключити її до програми та обрати в застосунку Дія. Після цього кешбек буде приходити автоматично і відображатися вже наступного дня після покупки.

Пов'язані теми:

