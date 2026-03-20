Украинцам произвели перерасчет за неоказанные коммунальные услуги в январе 2026 года. Речь идет об услугах, которые не предоставлялись или были предоставлены не в полном объеме.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с главой Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком.

По словам Свириденко, перерасчет коммунальных услуг за январь 2026 года произведен в городах, где они не предоставлялись, были предоставлены не в полном объеме или ненадлежащем качестве (в том числе из-за обстрелов РФ).

Всего в платежках не начислено 36,4 млн грн. Это суммы за неоказанные услуги за тепло, горячую и холодную воду, водоотвод и обращение с отходами:

теплоснабжение — 16,6 млн грн;

горячая вода — 9,9 млн грн;

водоснабжение — 3,9 млн грн;

водоотвод — 5,7 млн ​​грн;

обращение с отходами — 257,6 тыс. грн.

В Киеве за январь не насчитали 9,1 млн грн за водоснабжение и водоотвод (из-за перебоев с предоставлением услуг), а за централизованное теплоснабжение вообще плату не учитывали.

— Речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен… Принцип неизменен — ​​люди должны платить только за фактически полученные услуги, — подчеркнула Свириденко.

Как известно, в конце января Кабинет министров Украины ввел автоматический перерасчет коммунальных услуг, если их не оказывали из-за атак РФ на энергосистему или из-за аварийных ситуаций. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Предоставители коммунальных услуг должны самостоятельно произвести перерасчет. В то же время, потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.

