На 36,4 млн грн: украинцам пересчитали платежки за неоказанные коммунальные услуги
Украинцам произвели перерасчет за неоказанные коммунальные услуги в январе 2026 года. Речь идет об услугах, которые не предоставлялись или были предоставлены не в полном объеме.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с главой Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком.
Перерасчет коммунальных услуг за январь 2026
По словам Свириденко, перерасчет коммунальных услуг за январь 2026 года произведен в городах, где они не предоставлялись, были предоставлены не в полном объеме или ненадлежащем качестве (в том числе из-за обстрелов РФ).
Всего в платежках не начислено 36,4 млн грн. Это суммы за неоказанные услуги за тепло, горячую и холодную воду, водоотвод и обращение с отходами:
- теплоснабжение — 16,6 млн грн;
- горячая вода — 9,9 млн грн;
- водоснабжение — 3,9 млн грн;
- водоотвод — 5,7 млн грн;
- обращение с отходами — 257,6 тыс. грн.
В Киеве за январь не насчитали 9,1 млн грн за водоснабжение и водоотвод (из-за перебоев с предоставлением услуг), а за централизованное теплоснабжение вообще плату не учитывали.
— Речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен… Принцип неизменен — люди должны платить только за фактически полученные услуги, — подчеркнула Свириденко.
Как известно, в конце января Кабинет министров Украины ввел автоматический перерасчет коммунальных услуг, если их не оказывали из-за атак РФ на энергосистему или из-за аварийных ситуаций. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.
Предоставители коммунальных услуг должны самостоятельно произвести перерасчет. В то же время, потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.