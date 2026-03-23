В Україні немає дефіциту дизельного пального. Інформація про його можливу нестачу виникла через неправильне трактування ринкових оглядів і не відповідає дійсності.

Про це повідомив у Facebook директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

– Ніякого дефіциту дизпального немає і не передбачається! З посиланням на Консалтингову групу А-95 несеться про начебто дефіцит дизпального, якого начебто лишилось до кінця березня. Заявляю: ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку, – наголосив Куюн.

За його словами, у березні обсяги постачання відповідають показникам 2025 року. Також є очікування формування певного запасу ресурсу на квітень.

Контракти на квітень продовжують укладати, при цьому в середньому вже зарезервовано близько 40% обсягів, зазначив Куюн.

Він наголосив, що невизначеність, про яку повідомляли ЗМІ, стосується виключно цінової складової: постачальники підтверджують обсяги, однак остаточна вартість ще перебуває на етапі погодження.

– Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 грн чомусь немає, – додав Куюн.

Експерт Андрій Закревський також заявив, що інформація західних медіа про можливий дефіцит пального у квітні не відповідає дійсності.

За його словами, станом на зараз відсутні будь-які передумови для дефіциту. Усі контракти на постачання виконуються в повному обсязі.

– Після 2022 року поставки палива в Україну були диверсифіковані та надходять із більш ніж 10 країн. Тому ресурсу достатньо. У нас одна з найкращих ситуацій з обсягами з усієї Європи, – зазначив він.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили, що поширення інформації про нібито дефіцит дизельного пального у квітні пов’язане з некоректним трактуванням аналітичних оглядів ринку видання Enkorr, а не з реальною ситуацією із постачанням.

До слова, в Україні розпочала діяти програма кешбеку на пальне в межах Національного кешбеку. З 20 березня до 1 травня українці можуть заправлятися на АЗС і отримувати до 15% кешбеку.

Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на аналітиків консалтингової компанії Enkorr повідомляло, що український ринок дизельного пального забезпечений ресурсом до кінця березня, а щоденний імпорт зріс на 3% і становить майже 17 тис. тонн.

Видання зазначило, що поставки на квітень залишаються невизначеними через зростання цін.

