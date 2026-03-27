За інформацією Патрульної поліції України, оприлюдненою на початку 2026 року, протягом 2025 року на українських дорогах було зафіксовано 25 934 дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали люди. Унаслідок цих аварій 3 249 осіб загинули, а ще 31 898 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Водночас, частина ДТП відбувається без постраждалих, обмежуючись лише матеріальними збитками.

У таких випадках перед водіями часто постає питання адміністративної відповідальності, адже навіть за відсутності травм порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів або іншого майна, може тягнути за собою передбачені законом покарання.

Штраф за ДТП: сума

Відповідно до статті 124 КУпАП, передбачена відповідальність за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до пошкодження транспортних засобів, вантажу, дорожньої інфраструктури або іншого майна.

Йдеться про ситуації, коли водій, порушивши вимоги ПДР, стає причиною матеріальної шкоди. Наприклад, унаслідок ДТП пошкоджуються автомобілі, елементи дороги чи інші об’єкти, але ніхто не постраждав.

За таке правопорушення закон передбачає адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тож розмір штрафу за ДТП – 850 грн.

Але покарання не обмежується штрафами за ДТП в Україні, адже можливе позбавлення права керування транспортними засобами строком від шести місяців до одного року. Тобто покарання є доволі серйозним і може включати як фінансову відповідальність, так і тимчасове обмеження права керування автомобілем.

Водночас у цій же статті міститься важлива примітка, яка фактично пом’якшує наслідки для водіїв у певних випадках. Якщо є автоцивілка та оформлений Європротокол, то штрафу за ДТП без потерпілих можна уникнути. Це дозволяє врегулювати більшість незначних ДТП без адміністративних покарань, за умови дотримання всіх вимог оформлення.

Як уникнути штрафу за ДТП у 2026 році

За інформацією МТСБУ (Моторного транспортного страхового бюро України), сьогодні у багатьох ситуаціях водії можуть обійтися без виклику поліції, самостійно зафіксувати дорожньо-транспортну пригоду та оформити Європротокол.

Після цього достатньо звернутися до своєї страхової компанії, яка і займається подальшим врегулюванням, включно з організацією оцінки збитків та виплатою страхового відшкодування.

У багатьох випадках також передбачена можливість ремонту автомобіля на сервісній станції, яку рекомендує страховик. Такий підхід значно скорочує час вирішення страхових випадків і дозволяє уникнути тривалих процедур, які раніше були стандартними для ДТП.

Особливу роль у новій системі відіграє Європротокол, зокрема його електронна форма. Як розповіли у МТСБУ, за підсумками 2025 року майже 46% усіх дорожньо-транспортних пригод в Україні були оформлені саме таким способом. Це означає, що майже кожна друга аварія врегульовується без участі поліції.

Це стало можливим завдяки спрощенню процедури та цифровізації процесу. Використання Європротоколу дозволяє уникнути адміністративної відповідальності за ДТП без потерпілих. У таких випадках не вилучається водійське посвідчення, матеріали не передаються до суду, а штраф за ДТП та інша відповідальність не накладаються, якщо дотримані всі умови застосування Європротоколу.

Сам процес оформлення також став значно зручнішим. Європротокол можна заповнити як у паперовій формі, так і онлайн через електронний сервіс.

Саме електронний формат набирає дедалі більшої популярності, оскільки дозволяє водіям оформити ДТП прямо зі смартфона, отримуючи підказки системи під час заповнення даних. Це зменшує кількість помилок і пришвидшує передачу інформації до страхової компанії.

Після заповнення електронний Європротокол автоматично надсилається страховикам обох учасників ДТП, і водіям більше не потрібно протягом кількох днів особисто відвідувати страхову компанію чи писати додаткові заяви. Достатньо додати фото з місця пригоди та підтвердити дані через SMS, після чого справа одразу переходить у стадію розгляду.

Відповідальність за ДТП з постраждалими

Як пояснює адвокатка Олеся Гродовська, якщо внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є постраждалі, така ситуація вже не обмежується адміністративною відповідальністю. У цьому випадку дії водія кваліфікуються за нормами Кримінального кодексу України, і йдеться про значно суворіші наслідки.

Зокрема, відповідальність передбачена статтею 286 КК України, і покарання напряму залежить від тяжкості наслідків аварії. Можливість отримати умовний термін формально залишається, але вона значною мірою залежить від обставин справи та позиції сторони захисту.

Стаття 286 КК України (ДТП без стану сп’яніння):

ч. 1 (середні травми) — штраф від 51 тис. грн або обмеження волі до 3 років; позбавлення прав можливе до 3 років (не обов’язково); можливе умовне покарання.

ч. 2 (тяжкі травми або смерть однієї особи) — позбавлення волі від 3 до 8 років; обов’язкове позбавлення прав до 3 років; умовний термін можливий залежно від обставин.

ч. 3 (загибель кількох осіб) — позбавлення волі від 5 до 10 років; обов’язкове позбавлення прав до 3 років; умовне покарання можливе, але застосовується рідко.

У випадках, коли в аварії загинули кілька осіб, покарання ще суворіше. Додатково також обов’язково застосовується заборона керувати транспортними засобами на визначений судом строк.

Стаття 286-1 КК України (ДТП у стані сп’яніння):

ч. 1 (середні травми) — позбавлення волі до 3 років; позбавлення прав від 3 до 5 років.

ч. 2 (тяжкі травми) — позбавлення волі від 3 до 8 років; позбавлення прав від 5 до 8 років.

ч. 3 (загибель однієї особи) — позбавлення волі від 5 до 10 років; позбавлення прав від 5 до 10 років.

ч. 4 (загибель двох і більше осіб) — позбавлення волі від 7 до 12 років; позбавлення прав від 7 до 10 років.

Важливо що за статтею 286-1 КК України не передбачено умовного покарання або звільнення від відповідальності через примирення чи каяття.

Водночас суд, ухвалюючи рішення у справах за статтею 286 КК України, враховує не лише сам факт порушення, а й поведінку водія після ДТП, зокрема, чи відшкодував він завдані збитки, а також позицію потерпілих. У більшості таких справ паралельно розглядається питання компенсації як матеріальної, так і моральної шкоди.

