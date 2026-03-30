По состоянию на утро 30 марта 2026 года ситуация на украинских автозаправочных станциях стабилизировалась после длительного периода роста цен. За последние сутки средняя стоимость основных видов топлива практически не изменилась.

Как выросли цены на топливо в странах ЕС и разных уголках мира

По данным аналитического ресурса InvestorSight, который публикует обзоры мировых экономических и энергетических трендов на основе данных Global Petrol Prices, наибольший рост цен на дизельное топливо в мире зафиксирован после обострения конфликта с Ираном (отсчет ведется с 23 февраля 2026 года).

По данным ресурса, цены на дизельное топливо в разных странах выросли неравномерно — больше всего пострадали страны Азии и часть импортозависимых экономик.

Наибольшее подорожание зафиксировано на Филиппинах, где цена выросла на 81,6%, а также в Нигерии — на 78,3%. Это объясняется высокой зависимостью этих стран от импортного топлива и уязвимостью логистических цепочек.

Далее в рейтинге также преимущественно азиатские страны:

Малайзия — +57,9%

Вьетнам — +45,9%

Сингапур — +44,0%

Цены на топливо в США выросли на 41,2%. А вот цены на топливо в Канаде поднялись на 36,9%.

Наименьший рост зафиксирован в странах с регулируемыми или субсидируемыми ценами на топливо. Так, в Индии и Саудовской Аравии стоимость топлива не выросла. В странах Персидского залива, в частности в Катаре и ОАЭ, показатель составил около +7,9%.

Цены на топливо в ЕС выросли не так значительно, как в США, но больше, чем в ОАЭ. В частности, цены на топливо в Германии выросли на 30,9%, а во Франции — на 27,8%.

Украина оказалась в середине списка с ростом на уровне 33,9%. В Великобритании цены выросли умереннее, на 18,0%.

Динамика цен на топливо в разных странах Европы

Сергей Куюн, директор консалтинговой компании А-95, прокомментировал динамику цен на топливо в разных странах Европы, обратив внимание на то, как именно менялась стоимость топлива и где наблюдалось наибольшее подорожание.

Он отметил, что инфографика на основе данных InvestorSight, которая показывает темпы роста цен на дизельное топливо в процентах, не совсем корректна для реального восприятия ситуации.

Эксперт пояснил, что водители в реальной жизни оплачивают топливо не в процентах, а в конкретных денежных суммах, поэтому именно абсолютные показатели являются более понятными.

Кроме того, он подчеркнул, что процентное сравнение может вводить в заблуждение, ведь в разных странах отличается налоговая нагрузка, базовая цена и структура рынка, поэтому одинаковый процент роста может означать совершенно разные суммы в евро, долларах или других валютах.

В качестве примера Куюн привел ситуацию с дизельным топливом. Он рассказал, что цены на топливо в Польше и США выросли примерно на одинаковый процент — около 45 %.

В то же время в денежном выражении разница оказалась существенной, ведь в США подорожание составило примерно 19,53 грн за литр, тогда как в Польше — около 30,80 грн. Это, по его словам, наглядно показывает, что одинаковые проценты не всегда отражают реальный финансовый эффект для потребителя.

Почему в Украине стоимость бензина выросла меньше, чем в ЕС

Отдельно Куюн проанализировал ситуацию с бензином, отметив, что по темпам роста Украина выглядит сдержаннее по сравнению с рядом европейских стран. В частности, наибольшее подорожание зафиксировано в Польше, где рост достиг почти 18 грн/л за месяц. В то же время в Украине показатели были ниже, чем в ряде стран Европы, в частности в Италии, Румынии и на других рынках.

Что касается дизельного топлива, Куюн подчеркнул, что в процентном выражении Украина находится среди лидеров роста, однако в пересчете на деньги ситуация выглядит более сбалансированно.

Он также обратил внимание, что в ряде стран, в частности в Польше, Германии и Франции, темпы подорожания были еще выше, тогда как Италия, Румыния и США демонстрировали более умеренную динамику.

По его словам, ключевым ориентиром для всех рынков остаются мировые котировки нефтепродуктов, которые за последний месяц выросли примерно на 15,15 грн/л для бензина и на 26 грн/л для дизельного топлива.

Именно они формируют общий тренд для большинства стран, за исключением отдельных рынков с регулируемыми или специфическими условиями.

Помогает ли кэшбэк компенсировать стоимость топлива

Куюн также обратил внимание на роль топливного кэшбэка и программ лояльности, которые частично компенсируют рост цен для украинских потребителей.

По его словам, благодаря таким механизмам фактическое подорожание для участников программ оказывается значительно меньшим, чем номинальный рост на заправках, а местами Украина даже выглядит более стабильной по сравнению с другими странами выборки.

По его мнению, относительно сдержанная динамика цен в Украине частично объясняется высокой конкуренцией на рынке топлива, где одновременно работает большое количество сетей АЗС и продолжается постоянная борьба как на оптовом, так и на розничном уровне. Именно этот фактор, как подчеркнул эксперт, существенно влияет на конечную стоимость топлива для потребителей.

