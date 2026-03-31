30 марта Кабинет Министров Украины передал в Верховную Раду законопроект №15111, который предусматривает кардинальные изменения в сфере налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Речь идет, в частности, о сервисах типа Glovo, где тысячи украинцев получают доход.

Какой налог на Glovo в Украине и кто его будет платить

Инициатива разработана Министерством финансов и предусматривает введение новых правил, которые должны вывести значительную часть доходов из “тени” и одновременно упростить их налогообложение.

В ведомстве прямо признают, что сегодня значительный сегмент цифровой экономики фактически не охвачен четкими налоговыми механизмами, что создает как потери для бюджета, так и неравные условия конкуренции.

Ключевая идея заключается в том, что вместо сложной и часто игнорируемой системы налогообложения государство предлагает простую модель с более низкой ставкой, но с четкими правилами контроля.

Согласно законопроекту, доходы физических лиц, работающих через цифровые платформы, в частности курьеров Glovo, будут облагаться налогом по ставке 5%. Это существенно меньше стандартных 18% налога на доходы физических лиц, которые формально действуют сейчас. Итак, размер налога на Glovo составит 5%.

Кто будет платить налог на Glovo

Изменяется принцип уплаты налогов. Если сегодня человек должен самостоятельно декларировать доходы, то после реформы эту функцию фактически возьмет на себя платформа. Именно Glovo будет удерживать налог и передавать информацию государству.

Чтобы работать в этом режиме, физическое лицо должно соответствовать ряду критериев:

не быть индивидуальным предпринимателем;

не иметь наемных работников;

использовать отдельный банковский счет для деятельности;

не превышать установленный лимит дохода.

Предельный порог составляет 834 минимальные зарплаты в год, это примерно 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год.

Фактически речь идет о легализации модели гиг-занятости, когда люди работают без классического статуса предпринимателя, но с прозрачными налоговыми правилами.

Гиг-экономика — это формат работы, когда люди зарабатывают не на постоянной работе, с 9 до 18, а выполняют отдельные короткие задания или подработки через онлайн-платформы.

Что изменится для курьеров Glovo и как это повлияет на их доходы

Для курьеров и партнеров Glovo новая система означает прежде всего упрощение взаимодействия с налоговой. Вместо самостоятельного ведения учета и подачи деклараций большинство процессов будет автоматизировано через платформу.

С одной стороны, это снижает риски штрафов и ошибок. С другой — повышает прозрачность доходов, ведь вся информация о заработке будет передаваться государству.

Важно, что новый режим не будет применяться к тем, кто ведет традиционный бизнес или превышает установленный лимит дохода. Также отдельно подчеркивается: разовые некоммерческие операции (например, продажа личных вещей) не подпадают под эти правила, если доход не превышает €2 тыс. в год.

Ожидается, что такая модель будет стимулировать добровольную уплату налогов и позволит постепенно “вывести из тени” доходы без резкого роста налоговой нагрузки.

Налог на Glovo: когда придется платить

Правительство закладывает достаточно длительный переходный период для внедрения реформы. Предполагается, что цифровые платформы должны будут подготовиться к новым требованиям до конца 2026 года.

В частности, регистрация в новой системе может стартовать уже с ноября 2026 года, а полноценная отчетность и применение налоговых правил — с 1 января 2027 года.

Такой подход должен дать бизнесу время на техническую адаптацию, ведь речь идет о серьезной перестройке внутренних процессов.

В Glovo поддержали инициативу: что говорят в компании

В компании положительно отреагировали на инициативу правительства по налогообложению доходов с цифровых платформ. Как сообщили в комментарии агентству Интерфакс-Украина, сервис поддерживает скорейшее принятие законопроекта со ставкой 5%, ведь это позволит создать понятные и единые правила работы для всего рынка.

Генеральный менеджер Glovo в Украине Марина Павлюк пояснила, что для платформы такие изменения означают переход к более прозрачному и предсказуемому правовому полю.

По ее словам, бизнес заинтересован в том, чтобы новые нормы вступили в силу как можно скорее, желательно даже раньше запланированного срока, ведь затягивание процесса означает потери для бюджета и торможение развития рынка.

В Glovo предупредили о рисках: важна не только идея, но и реализация

В то же время в компании подчеркивают, что ключевой вопрос заключается не только в самом законе, но и в том, как он будет внедрен.

В комментарии Интерфакс-Украина Марина Павлюк подчеркнула, что для бизнеса критически важно, чтобы все процедуры были технически понятными, прозрачными и не затягивались из-за бюрократии.

В Glovo также обращают внимание, что практическое внедрение новых правил зависит от того, насколько оперативно правительство и налоговая служба примут подзаконные акты.

Отдельно компания положительно оценивает инициативу по повышению лимита для упрощенной системы до 4 млн грн, ведь это поддерживает малый бизнес, ключевых партнеров платформы.

Еще один важный момент, на котором акцентируют внимание в компании, — правильное толкование реформы. По словам Павлюк, попытки свести ее к громким формулировкам вроде “налога на OLX” являются манипулятивными.

На самом деле речь идет о более широком регулировании всей цифровой экономики, которое должно сделать рынок более прозрачным и понятным как для бизнеса, так и для пользователей.

